Shea Weber peut-il surpasser Andrei Markov et Sheldon Souray?

Avec une récolte de 26 points à ses 32 premiers matchs de la saison, le capitaine du Canadien de Montréal Shea Weber semble se diriger vers sa campagne la plus productive depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Son record personnel est effectivement de 56 points, établi dans l’uniforme des Predators de Nashville lors de la saison 2013-2014.

Weber pourrait-il figurer parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire du club montréalais pour le plus grand nombre de points en une saison? La marche est haute.

Larry Robinson

L’ancien numéro 19 du Canadien de Montréal est celui qui détient la marque d’équipe pour le plus grand nombre de points par un défenseur en une saison. Robinson avait ainsi récolté 19 buts et 66 mentions d’aide pour un total de 85 points. Lors de cette campagne 1976-1977, «Big Bird» avait par ailleurs dominé la Ligue nationale avec un étonnant différentiel de +120. Le CH avait alors complété la saison avec une fiche de 60-8-12, inscrivant 387 buts et en allouant seulement 171.

Guy Lapointe

Outre les saisons de 85 et 82 points de Larry Robinson, le Québécois Guy Lapointe est celui qui suit. Il vient prouver définitivement qu’il a été parmi les meilleurs arrières offensifs dans l’histoire du Canadien. «Pointu» a également connu sa saison la plus productive en 1976-1977 avec un total de 76 points.

Chris Chelios

Au terme d’une saison de 73 points, le joueur du Canadien Chris Chelios mettait la main sur le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, en 1989. Depuis, un seul autre arrière du CH a mis la main sur cet honneur individuel, soit P.K. Subban (en 2013).

Andrei Markov

Dans l’histoire récente, le Russe Andrei Markov en avait émerveillé plusieurs avec sa récolte de 64 points en 2008-2009. Voilà une marque qui semble davantage à la portée de Weber. Cette saison-là, seul Mike Green, des Capitals de Washington, avait inscrit plus de points que Markov parmi les défenseurs.

Sheldon Souray

En 2006-2007, Sheldon Souray avait marqué 26 buts et ajouté 38 mentions d’aide pour un total de 64 points. Meilleur franc-tireur de la LNH parmi les défenseurs, il avait notamment trouvé le fond du filet 19 fois en supériorité numérique.

Plus de points en une saison par un défenseur du Canadien