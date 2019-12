Suicide identitaire

« Joyeuses fêtes », « Joyeux décembre », ou encore « Joyeux solstice d’hiver », tout est valable pourvu que Noël, ce mot honni de la gauche « régressiste », et ses symboles soient rayés du vocabulaire et du paysage.

Cette ablation lexicale, qui procède d’une rectitude politique abusive, s’inscrirait dans la logique du multiculturalisme et de l’inclusion. S’opposer à cette censure serait une preuve d’intolérance, voire de racisme et de xénophobie, dit-on.

Selon la Loi sur le multiculturalisme canadien, le multiculturalisme consiste à reconnaître « la diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la liberté, pour tous ses membres, de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel, ainsi qu’à sensibiliser la population à ce fait ». Procédant d’un idéal d’égalité et de respect entre les groupes, cette loi atteste des droits des diverses cultures à exprimer leurs valeurs et leurs traditions. Notons bien que nulle part il n’est inscrit que le groupe majoritaire doit s’effacer au profit des minorités ! Au contraire, l’esprit du multiculturalisme exigerait que Noël soit ouvertement célébré et que les chrétiens partagent fièrement leur patrimoine.