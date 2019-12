Un dernier match au Centre Bell en 2019 pour le Canadien

La visite des Red Wings, samedi soir, coïncide avec le dernier rendez-vous du Canadien avec ses partisans en 2019. Une chance inouïe de ramasser deux points face à une équipe au tapis avant deux longs voyages.

Avec la parité régnant à travers la LNH, il n’y a pas de soirée plus facile qu’une autre, mais la troupe de Jeff Blashill traverse une sérieuse période creuse. Jeudi soir, elle a évité d’encaisser une 13e défaite de suite face à des Jets de Winnipeg qui n’avaient pas perdu en temps réglementaire à leurs cinq derniers matchs. Une performance de 60 minutes encourageante qui aurait toutefois pu tourner au vinaigre à la mi-match.

N’empêche que les Wings présentent la pire fiche du circuit Bettman en ayant amassé 19 petits points en 33 matchs. L’une de leurs sept victoires en temps réglementaire est justement survenue à Montréal lors du match d’ouverture du Tricolore au début d’octobre.

Mais avant de s’envoler pour l’Ouest canadien avant Noël et, par la suite, vers le chaud soleil de la Floride durant la période des Fêtes, les hommes de Claude Julien veulent offrir un présent à leurs partisans. Pas question d’échapper les deux points qui se présentent comme un cadeau sous le sapin. D’autant plus qu’à ses 12 rencontres face à des formations occupant le dernier tiers du classement général, le CH montre une fiche de cinq gains et sept revers, dont deux en prolongation.

« Depuis quelques matchs, nous avons recommencé à collecter les points. Il faut continuer sur cette lancée, car les deux prochains voyages s’approchent rapidement, a souhaité Brendan Gallagher. Les amorcer avec une bonne sensation de victoire à domicile est l’idéal.

« Nous avons profité de quelques jours de repos, il n’y a donc pas d’excuses pour ne pas jouer notre meilleur hockey », a ajouté l’ailier aux 26 points qui vient au 9e rang des ailiers droits du circuit.

Mantha de retour

Blessé au bas du corps depuis le 23 novembre, l’attaquant des Wings Anthony Mantha effectuerait un retour au jeu au Centre Bell samedi soir, à en croire les propos de l’instructeur Blashill.

Avant sa blessure, le Québécois avait récolté 23 points en 25 rencontres.

En plus de Mantha, le club du Michigan retrouverait les services d’Andreas Athanasiou.

Ces retours donneraient des munitions additionnelles à l’entraîneur-chef qui en demandait beaucoup aux Tyler Bertuzzi, Robby Fabbri et Filip Hronek.

Frustré de son sort à pareille date l’an passé alors qu’il s’alignait avec les Griffins de Grand Rapids, Filip Zadina sort de sa coquille depuis son rappel le 24 novembre. En huit matchs, il compte déjà six points, notamment grâce à une soirée d’un but et deux passes, jeudi, contre les Jets.