Une quatrième édition pour Le chemin de Noël

La tradition du Chemin de Noël est rapidement devenue un incontournable du temps des fêtes dans la Vieille Capitale. La quatrième édition de cette soirée mettant en vedette la Chapelle de Québec sera présentée le 23 décembre au Palais Montcalm.

Instauré en 2016 par Bernard Labadie, le Chemin de Noël est un moment de recueillement introspectif et méditatif en textes et en chansons.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’édition 2019 met en vedette le Chœur La Chapelle de Québec, la harpiste Valérie Milot, l’organiste Richard Paré et un soliste invité surprise.

La comédienne Hélène Florent a été invitée pour la lecture des textes.

Le chemin de Noël s’inspire de l’événement A Festival of Nine Lessons and Carols qui se déroule le 24 décembre, dans la chapelle du King’s College de Cambridge en Angleterre. Une tradition qui a débuté en 1918.

L’événement, qui débute à 18h, est gratuit et une collecte de fonds aura lieu après la représentation pour la Fondation Gilles Kègle.

Le nombre de places est limité et un volet extérieur aura lieu, comme par le passé, à Place d’Youville, pour ceux qui n’auront pas réussi à mettre la main sur des billets.

Le quatuor Yule lancera les activités extérieures, à 16h, avec des chants de Noël. À 16h45, une marche qui réunira 70 choristes du Chœur en Supplément’Air quittera le Marche de Noël allemand pour se mettre en direction, en chansons, vers la patinoire de Place d’Youville.

Une œuvre lumineuse sera installée sur la surface glacée, avec la participation du public et sous la direction artistique de l’artiste multidisciplinaire Julien Lebargy.

Le Chœur Les Rhapsodes prendra la relève à 18h, afin d’accompagner les voix des chanteurs de la Chapelle de Noël qui seront diffusées à l’extérieur. Des boissons chaudes seront distribuées gratuitement.

Le chemin de Noël sera diffusé en direct sur icimusique.ca/classique et sur radio-canada.ca/quebec et rediffusé à 22h sur ICI Radio-Canada Première.

La distribution des laissez-passer pour le volet intérieur du Chemin de Noël se fera, samedi, au Palais Montcalm, à partir de 10h. Les portes ouvriront à 8h et il y aura une limite de deux billets gratuits par personne.