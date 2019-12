10 spectacles à voir durant la période des Fêtes à Québec

Durant la période des Fêtes, s’offrir une soirée en amoureux ou entre amis devant un bon spectacle, c’est toujours mémorable. On s’habille bien, on se prépare et on sort! Voici 10 spectacles que vous pourrez voir durant la période des Fêtes à Québec.

Marc Dupré

Jusqu’au 3 janvier, l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré sera au Capitole avec son spectacle du temps des Fêtes. Au menu, chansons, danse, humour et confettis. Plusieurs invités seront de la fête: Ludovick Bourgeois, Rafaëlle Roy, Rick Pagano, Mélissa Ouimet et Jordan Lévesque!

Axel

Le Centre Vidéotron vous offre la magie du Cirque du Soleil avec le spectacle Axel présenté jusqu’au 15 décembre. Cette nouvelle production sur glace vous promet une expérience immersive dans des mondes fantastiques alliant des projections à couper le souffle à de la musique originale jouée en direct.

Ensemble Gospel de Québec

Le gospel sera à l’honneur le 15 décembre au Palais Montcalm. Depuis sa création en 1995, l’Ensemble Gospel de Québec a su faire découvrir ses magnifiques harmonies vocales et ses rythmes enlevants. Un voyage impressionnant au sein d’un vaste univers musical.

2Frères

Le duo fera un arrêt au Capitole le 17 décembre afin de présenter son nouvel album La route et des succès connus comme Nous autres, 33 tours et Comme avant. Une soirée où il sera difficile de ne pas chanter et taper des mains.

François Bellefeuille

Les 18 et 19 décembre, la Salle-Albert-Rousseau présente le nouveau one-man-show de François Bellefeuille: Le plus fort au monde. Vous découvrirez un humoriste plus mature et assumé avec une folie contagieuse. Une heure trente de rire et de délire!

Katherine Levac

Attachante et pince-sans-rire, Katherine Levac fait fureur avec son spectacle Velours qui s’arrêtera à la Salle Albert-Rousseau les 20 et 21 décembre. La jeune humoriste partagera ses réflexions sur la vie d’adulte. Drôle, spontanée et authentique, vous serez sous le charme!

Les Trois Accords

Le 20 décembre à l’Impérial, on peut d’emblée prévoir une soirée rassembleuse, colorée et très animée. Les Trois Accords vous en mettront plein la vue et les oreilles avec leurs nombreux succès: J'aime ta grand-mère, Hawaïenne, Saskatchewan, Dans mon corps, Les amoureux qui s'aiment, Ouvre tes yeux Simon! et bien plus.

Le chemin de Noël 2019

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le Palais Montcalm offre un spectacle gratuit le 23 décembre. Cette expérience se veut un parcours ponctué de chants connus que les spectateurs pourront entonner avec les chœurs, autant à l’intérieur, qu’à l’extérieur. La générosité des gens sera sollicitée le soir même afin d’amasser des dons qui seront entièrement remis à la Fondation Gilles Kègle.

Philippe Laprise

Les 2 et 3 janvier, Philippe Laprise revient à la Salle Albert-Rousseau avec son troisième one-man-show: Je m’en occupe! L’humoriste vous racontera comment il s’occupe de sa santé, de son apparence, de sa famille, etc. Le temps d’un spectacle, il s’occupera de tout et surtout, il vous fera rire.

Alexandre Barrette

Après le succès de son précédent spectacle, Imparfait, Alexandre Barrette est très attendu à la Salle Albert-Rousseau le 4 janvier. Avec Semi-croquant, l’humoriste est à la fois baveux, civilisé, sympathique et arrogant. Auteur de ses propres textes, il se permettra beaucoup de dérision et d’ironie.

