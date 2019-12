LEMIEUX, Janine Plourde



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 décembre 2019, est décédée madame Janine Plourde, épouse de feu Albert Lemieux. Elle demeurait à Lévis (Seigneurie de Lévy) et auparavant à Saint-Henri-de-Lévis. Elle était la fille de feu Roland Plourde et de feu Noëlla D'Anjou. Outre son époux, elle est allée rejoindre son fils Simon. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole, son genre Pierre Couture, ses petits-enfants: Roxane, Keven (Émily Roy), Vanessa (Pier-Yves Labrecque) et feu Cédric Couture; son arrière-petit-fils Mayden Labrecque. Elle était la soeur de: feu Yolande (feu Jean-Guy Dionne), feu Rosaire (feu Yolande Boisvert), feu Bertrand, feu Raynald (Diane Gosselin), Normand (Huguette Beaulieu) et Annette Lizotte; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemieux: feu Annette (feu Louis-Philippe Légaré), feu Yvonne (feu Paul-Émile Légaré), feu Joseph (feu Prudentienne Bolduc), feu Alphonse (feu Germaine Baillargeon), feu Aurèle (feu Lucille Donalson), feu Armand (feu Béatrice Pouliot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Un remerciement à tout le personnel de la Seigneurie de Lévy pour les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui a contribué à apaiser ses douleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera auà compter de 18h.