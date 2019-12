PÉPIN, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 décembre 2019, à l'âge de 69 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Pépin, conjoint de madame Line Royer, fils de feu madame Marie Gilbert et de feu monsieur Napoléon Pépin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: David (Monica Santana) et François (Marianne Poirel); les enfants de sa conjointe: Bruno Asselin (Myriam) et Amélie; ses petits- enfants: Jérémy et Étienne; ses frères et sœurs: Yvon (France), Henriette (feu Rolland), Gaétane, Patrick (Nicole) et Francine (Urgel); ses ami(e)s: Pierre- Dominique (Nicole) et Gilles (Jeannine); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Québec Téléphone: 1-866-343-2262 Courriel: info@src-crs.ca Site web: www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.