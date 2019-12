LORTIE HINSE, Judith



Le 27 novembre 2019, à l'âge 90 ans, est décédée madame Judith Lortie Hinse, épouse de monsieur Renaud Hinse. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Théophile Paré), Normand (Josée Beauregard), Renée, Jasmine (Pierre-Paul Joly), Andrée-Anne (Josée Laliberté) et Mathieu, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parent et amis.le vendredi 20 décembre 2019 de 18h à 21h et le samedi 21 décembre dès 9h.Un goûter suivra.