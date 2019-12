FRIGON-BÉRUBÉ, Marie-Irène



Le 11 décembre 2019, est décédée dans la sérénité, au CIUSSS de la Capitale- Nationale, Centre d'hébergement du Jeffery Hale de Québec, à l'âge de 88 ans et 1 mois, Mme Marie-Irène Frigon, épouse de feu M. Hilaire Bérubé demeurant à Québec, autrefois de Normandin. Elle était la fille de feu M. Ovide Frigon et de feu Mme Irène Valois. Les membres de la famille accueilleront parents et amis auLes heures d'accueil sont: le lundi 16 décembre 2019 de 11 h 30 à 14 h 30.Mme Marie-Irène Frigon laisse dans le deuil sa fille Josée Bérubé (Daniel Genest); ses frères et sœurs: Agathe (Jérémie Lévesque), Mélanie (feu Fernand Michaud) et Médéric (Madeleine Gauthier); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bérubé: feu Thérèse (feu Edmour St-Pierre), feu Marie-Berthe (feu Félix Gagnon, feu Joseph-Élie dit ''Ti-Bé'' Lavoie), feu Marie-Jeanne (feu Aldéric Doucet), feu Jean-Louis (feu Thérèse Roy), Jacqueline (feu Roland St-Hilaire), feu Odile (feu Denis Néron), feu Béatrice (feu Roland Lavoie), Pierrette (feu Edmond-Louis Lavoie), Laurence (feu Guy Pouliot), feu Anita (Gilles Pouliot), Robert (Raymonde Nugent), Raymond (Gratia Grimard) et Gaston. Mme Marie-Irène Frigon laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Maison Colombe-Veilleux, 1832, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini, G8L 1H9. Une personne bénévole sera sur place afin de les recueillir.