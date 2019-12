GAGNE, Patrick



Au Centre d'hébergement pour vétérans Colonel Belcher à Calgary, le 9 décembre 2019, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur Patrick Gagné, époux de feu madame Rita Camiré, fils de feu madame Jeanne-D'Arc Gosselin et de feu monsieur Patrick Olivier Gagné. Il demeurait avec son fils en Alberta. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Une célébration avec la famille aura lieu à Québec en janvier 2020. L'inhumation des cendres se fera au cimetière des Bois Franc (St-Martyr) à Victoriaville ultérieurement. Il laisse dans le deuil son fils: Daniel Gagné (Kathleen McGuire), ses petit-fils: David et Kevin; ses sœurs: Lise Gagné (Irving Corcoran), Michelle Gagné (Alcide Arsenault) et feu Marie Marthe Gagné (feu Paul Pichette); ainsi que ses nièces et neveux: Linda, Claudine, Steve Pichette, Shawn Corcoran, Yanic et Karen Arsenault.