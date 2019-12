BÉDARD, Bernard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Bernard Bédard, survenu à Québec, le 6 décembre 2019. Il était le fils de feu Blanche Mathilda Savard et de feu Joseph-Antonio Bédard. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 12h00,Outre ses parents, il est allé rejoindre sa sœur et ses frères décédés avant lui: feu Élisabeth (Gaston Drolet), feu Claude (feu Andrée Drolet) et feu Guy Bédard (Denyse Pépin). Il laisse dans le deuil ses neveux et ses nièces: Denis Drolet, Gilles Drolet, Michel Drolet, Sylvie Bédard, Jean Bédard, Guylaine Bédard, feu Steeve Bédard et Mélanie Bédard; ses petits-neveux et ses petites-nièces: feu Gabriel, Elsa, Christopher, Elyse, Karl, Vanessa, Émilie, Audrey, Mélissa et Vincent; plusieurs cousins et cousines, ainsi que des amis très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada (maintenant nommée Cœur + AVC), par la poste : 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, par téléphone : 418 682-6387 ou par Internet à l'adresse suivante : https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don