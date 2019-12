Action locale, impact global

La grande collecte de la 10e guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), parrainée pour une deuxième année par Dessercom, est de retour aujourd’hui et demain dans les rues et dans les commerces participants de Lévis. Pour l’occasion, près de 300 bénévoles identifiés recueilleront vos dons en argent. Ces dons permettront d’offrir des services médicaux et psychosociaux à plus de 650 enfants de Lévis en situation de grande vulnérabilité. Il est aussi possible de faire un don jusqu’au 15 janvier 2020 par texto au 20222, en ligne à l’adresse www.pediatriesocialelevis.com/donner , ou par téléphone au 418 603-2775. Fondé en 2010 par Maude Julien, le CPSL fait partie des 41 centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec.

Oui Chefs

Photo courtoisie

La Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), région de Québec et de l’Est-du-Québec, a fait connaître ses lauréats 2019, le 8 décembre dernier au Grand Marché de Québec, lors de son brunch Excellence. Le Prix Étienne-Bernard a été remis à Sébastien Bonnefis, enseignant au collège Mérici. Le Prix Urs-Abrecht est revenu à Frédéric Laplante, chef exécutif et copropriétaire du Groupe La Tanière. Le Prix hommage Stéphanie-Bois-Houde a été décerné à Gaël Vidricaire, chef propriétaire Gaël Vidricaire Pâtisseries. Jérémy Billy, chef pâtissier du Groupe La Tanière, a hérité du Prix Chef Pâtissier de l’année 2019 (région de Québec), alors que Sabrina Lemay, chef copropriétaire Bistro L’Orygine, a mis la main sur le Prix Chef Cuisinier de l’année 2019 (région de Québec). Jérémy et Sabrina représenteront le Québec lors du Gala annuel de la SCCPQ le 17 mai 2020 à Québec. Sur la photo de groupe : les finalistes et les lauréats 2019 sont accompagnés de Simon Mcgrath-Martel, directeur par intérim de la SCCPQ région de Québec et de l’Est-du-Québec et de Stéphane Renaud, chef corporatif, Service alimentaire Gordon.

La SHAQ

Photo courtoisie

Fondée en 2007, la Société d’histoire d’autobus du Québec (SHAQ) a pour objectif de rassembler les informations sur les compagnies d’autobus actuelles ou disparues ayant surtout existé au Québec, d’en promouvoir la publication et d’en favoriser la sauvegarde. La SHAQ publie chaque année son calendrier que l’historien amateur Jean Breton m’a fait parvenir. L’édition 2020 souligne le 50e anniversaire de la création de la CTCUQ qui a remplacé les sept compagnies d’autobus desservant Québec et sa banlieue. Il contient 30 photos d’autobus, montrant ainsi l’évolution des couleurs et des modèles depuis 50 ans. Il est offert au coût de 12 $, plus 3 $ de frais postaux, par l’entremise de la Société d’histoire d’autobus du Québec à l’adresse suivante : www.histoireautobusquebec.com/

Salut Jean

Photo courtoisie

Ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l’Office du Tourisme de la Communauté urbaine de Québec, ex-directeur général de la candidature canadienne de Québec 2002 et ex-président du CA du Centre François-Charron devenu par la suite l’IRDPQ, Jean Frenette (photo) est décédé le 7 décembre dernier à l’âge de 77 ans. Il avait à cœur plusieurs autres causes, dont les associations des Paraplégiques du Québec et de la Sclérose en plaques. Le service funéraire aura lieu aujourd’hui, le samedi 14 décembre à 15 h à la chapelle de la Maison Gomin, située au 2026, boul. René-Lévesque Ouest à Québec. La famille accueillera parents et amis à compter de 13 h. Mes condoléances à la famille et aux amis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Carole Vézina (photo) de Carole Vézina, stratège en commercialisation et placement média... Kim St-Pierre, ex-gardienne de but, trois fois médaillée d’or olympique et cinq fois championne du monde de l’IIHF, 41 ans... Émilie Heymans, médaillée de bronze avec Blythe Hartley en plongeon synchronisé sur 10 m en 2004, aux JO d’Athènes, 38 ans... Germain Houde, comédien québécois, 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 décembre 2017. Louis-Paul Neveu (photo), 86 ans, député fédéral fédéral de Shefford (1965-1968)... 2015. Glen Sonmor, 86 ans, hockeyeur canadien (Rangers NY) et entraîneur (AMH-LNH) avec Minnesota... 2005. Valérie Gignac, 25 ans, policière, native de Québec, au service de la Ville de Laval... 2013. Jacques Proulx, 78 ans, un des grands noms de la radio québécoise... 2002. Suzanne Langlois, 74 ans, comédienne québécoise.