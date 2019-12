Bélanger rêve à la LNH

Après deux années comme entraîneur au niveau midget espoir avec le Typhon du Séminaire Saint-François, voilà qu’Éric Bélanger se retrouve à la tête des Chevaliers de Lévis dans le midget AAA. Bien qu’il se plaise dans ses nouvelles fonctions, Bélanger espère un jour gravir les plus hauts sommets et se retrouver à la barre d’une formation de la Ligue nationale de hockey.

« Mon but est de monter le plus haut possible. Présentement, je me sens comme lorsque j’étais un joueur et que je voulais jouer dans la Ligue nationale. Cette fois, j’ai eu la piqûre comme coach et je veux y retourner, mais pour diriger. Je n’ai jamais été en mesure de remporter une coupe [Stanley] comme joueur, Mon rêve le plus fou serait d’en remporter une comme entraîneur un jour », a laissé entendre le pilote des Chevaliers de Lévis, avant leur match de demi-finale du Challenge Midget AAA.

Quitter le midget espoir pour aller diriger une équipe dont l’édition précédente est passée à l’histoire en raison de performances magistrales pourrait s’avérer être un exercice périlleux pour plusieurs, mais pas pour Éric Bélanger. Même si son équipe a commencé la campagne actuelle sur les talons, voilà que les Chevaliers se situent parmi les meilleures formations du circuit Lévesque.

« Tout est nouveau pour moi. Ça faisait trois années que j’étais dans l’organisation du Séminaire Saint-François. J’ai donc dû m’acclimater à plusieurs nouvelles choses, dont le nouveau bassin de joueurs. Heureusement, quelques personnes dans le personnel d’entraîneurs étaient là l’année dernière, ce qui m’a facilité la tâche. Honnêtement, les joueurs ont très bien répondu après un début de saison plus difficile, et finalement nos joueurs ont trouvé leur identité », a analysé Bélanger.

Des comparaisons

Questionné au sujet de l’incroyable saison que les Chevaliers ont connue l’an dernier, le nouveau pilote s’est dit heureux de pouvoir laisser les comparaisons derrière lui.

« C’était presque la seule chose que j’entendais lorsque je suis arrivé pour cette équipe. Le seul point positif pour avoir récolté seulement une victoire en six parties en début de saison est que j’ai pu me débarrasser de ce karma-là. »

« En mission »

Pour ce qui est du Challenge Midget AAA, les Chevaliers de Lévis tenteront de conserver leur fiche parfaite alors qu’ils affronteront en finale les surprenants Albatros du Collège Notre-Dame.

« Nous avons fait face à plusieurs évènements impromptus jusqu’à présent : la division était difficile, l’horaire l’était tout autant. Nous avons aussi beaucoup voyagé lors des trois premiers jours du Challenge. En raison de nos blessés, nous avons actuellement quatre remplaçants à l’avant. Même si nous faisons face à l’adversité, il y a toujours un de nos joueurs qui se lève pour trouver une solution, et c’est ce que font les bonnes équipes. Nous sommes en mission depuis le début du tournoi. »