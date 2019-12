Boulettes aux pommes et  aux saucisses

Intimidé par la cuisson de la dinde ? Préparez plutôt des boulettes à la dinde ! Une recette vraiment simple, qui ne monopolisera pas votre four toute la journée. Fondantes et savoureuses, servez-les avec la sauce aux canneberges et aux pommes pour respecter la tradition.

Portions : 8 | Préparation : 30 min | Cuisson : 30 min

Ingrédients

3 pommes 3 saucisses italiennes douces (environ ½ lb)

1 lb de dinde hachée

¼ tasse de chapelureà l’italienne

1 œuf

Poivre et sel

Préparation

Préchauffer le four à 375 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Peler les pommes et les râper. Retirer les boyaux des saucisses et déposer la chair dans un bol. Ajouter les autres ingrédients, poivrer généreusement, et ajouter une pincée de sel. Bien mélanger. Former environ 40 boulettes et déposer sur la plaque de cuisson. Cuire au four 30 minutes en retournant à mi-cuisson. Servir avec la sauce aux canneberges et aux pommes.

Note

Vous pouvez préparer les boulettes à l’avance et les congeler. Il ne restera plus qu’à les réchauffer au four à 400 °F de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien chaudes.

Se conservent 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Valeurs nutritives