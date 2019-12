Casserole de pain doré aux framboises et aux pistaches

Récupérez tous vos petits bouts de pain pour cette casserole tellement plus simple à préparer que le classique pain doré, qu’il faut poêler pour chaque invité. On dépose tout au centre de la table et c’est réglé.

Préparation : 20 min | Cuisson : 40 min | 8 Portions

Ingrédients

Beurre (pour le moule)10 tasses de pain en cubes

6 œufs

1 tasse de lait

½ tasse de sirop d’érable

2 c. à soupe d’extrait de vanille

2 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de muscade moulue

1/3 tasse de pistaches naturelles

3 tasses de framboises surgelées

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Beurrer un plat de cuisson de 9 × 13 po. Couper le pain en cubes. Directement dans le plat de cuisson, fouetter les œufs, le lait, le sirop d’érable, la vanille, la cannelle et la muscade. Ajouter le pain et remuer pour bien enrober. Laisser reposer 5 minutes (ou toute une nuit, au réfrigérateur). Hacher grossièrement les pistaches. Ajouter les framboises surgelées dans le plat et bien mélanger. Garnir de pistaches. Cuire au four 35 minutes et terminer la cuisson sous le gril (broil) 2 minutes. Servir avec du sirop d’érable et du yogourt grec, si désiré.

Note

Cette recette est idéale pour passer tous vos restes de pain du party de Noël ! Si vous n’en avez pas assez, vous pouvez laisser des tranches de pain frais sur le comptoir toute une nuit. Il sera parfait pour préparer le pain doré le lendemain matin ! Sinon, vous pouvez aussi couper les tranches de pain en cubes et les cuire au four à 200 °F de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit légèrement sec.

Cette recette est meilleure cuite à la dernière minute.

Valeurs nutritives

Calories 241

Protéines 9 g

Lipides 8 g

Glucides 33 g

Fibres 5 g

Sodium 165 mg