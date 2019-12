Construction, rénovation, démolition: comment bien gérer les débris de la maison?

Sur un chantier résidentiel, de nombreux matériaux sont recyclables à condition de savoir quoi en faire et de les envoyer au bon endroit. Petit guide pour bien «recycler» votre maison!

Pour minimiser le gaspillage, en particulier lors d’une démolition de vieille maison, on devrait toujours prendre le temps de faire le tri des matériaux au lieu de les empiler dans un coin. En mettant les différents éléments dans des conteneurs, on évite ainsi que ce «tas» de produits pêle-mêle prenne la route du site d’enfouissement. Quand on fait le tour, on se rend compte que la maison est «presque» recyclable à 100%! Il y a des fonderies pour le cuivre et des alumineries sont en mesure de recycler l’aluminium. «Dans le cas du béton, l’idée est de le concasser pour pouvoir le réutiliser comme granulats», signale Gilles Bernardin, président directeur général du Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec (3RMCDQ). Ces fragments de roche seront ensuite destinés par exemple à la fabrication d'ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiments.

Le bois

Évidemment, le bois contribue aussi au processus de recyclage. Pour le bois vierge, utilisé entre autres dans les «2 par 4», il peut être déchiqueté et repris dans les panneaux de particules. «Dans le cas du bois peint, certains fours industriels sont en mesure de le réutiliser à des fins de valorisation énergétique», explique M. Bernardin. En matière d’émissions de CO2, le bois est neutre comparé au charbon, car le premier relève de la biomasse et le second est extrait du sol. En ce qui concerne le bois traité, des fours industriels peuvent aussi s’en servir comme combustible. De plus, pour vos travaux de rénovation, vous pouvez vous-même prendre les planches de bois encore en bon état.

Le bardeau d’asphalte

Photo Pixabay

Vous changez votre toiture? Ne mettez pas le bardeau et le papier noir à la poubelle! Placez-les plutôt dans le fond d’une remorque et les autres débris sur le dessus. En agissant d’une manière ordonnée, le recyclage au centre de tri sera beaucoup plus facile et efficace. Les composantes de votre ancien toit prendront ensuite la direction des fours industriels, notamment les cimenteries. Celles-ci reçoivent les bardeaux et les déchiquètent : «Les plus gros morceaux sont utilisés comme combustible à la cimenterie et les plus petits sont recyclés pour l’asphalte routier», ajoute M. Bernardin.

Le gypse

Sur un chantier de rénovation, on récupère très bien les feuilles de gypse. Par contre, il faut éviter que le gypse se retrouve mêlé avec les autres matériaux. Comme il est friable, il se défait en particules fines qui recouvrent et contaminent toutes les autres matières. En se dégradant, il produit de l’hydrogène sulfuré, ou une odeur nauséabonde d’œufs pourris, si vous préférez. «On a réalisé un projet qui consiste à trier directement le gypse sur le chantier à l’aide d’un contenant compartimenté», soutient M. Bernardin. Ainsi, les gens peuvent mettre le gypse dans une section à part pour éviter qu’il soit mélangé avec les autres matières. On échappe à la contamination et on recycle mieux les matériaux.

Attention à l’amiante

Malgré vos bonnes et nobles intentions de vouloir tout recycler, il y a quand même des éléments irrécupérables, qui peuvent parfois être toxiques ou dangereux. «La matière qui me vient à l’esprit par rapport à cette notion de dangerosité et toxicité est l’amiante», affirme M. Bernardin. Elle peut notamment avoir des effets sur la capacité respiratoire. Les constructions antérieures aux années 70 peuvent présenter de gros risques de présence d’amiante, utilisée jadis dans les mortiers à joints pour les panneaux de gypse. Si vous avez des doutes, faites faire des tests par un spécialiste qui sera en mesure de valider la présence d’amiante dans votre maison. Les gens qui manipulent l’amiante sont habillés en conséquence. Ils mettent cette matière dans des sacs scellés et elle est acheminée dans un site d’enfouissement, dans un endroit dédié à ce genre de produit indésirable.

Visitez votre écocentre

Lorsque vous rénovez votre salle de bain, prenez le temps de séparer la céramique collée sur le gypse. De cette manière, ces deux matériaux seront plus facilement recyclables. Peu importe l’ampleur des travaux, une visite à l’écocentre peut être très avantageuse sur le plan de la récupération. Remplissez votre remorque ou votre camion de tous vos résidus. Sur place, le tri est très bien fait puisqu’on sépare chaque matériau dans des conteneurs spécifiques. En les recyclant, vous donnez une nouvelle vie à vos matériaux de construction...