Des Guatémaltèques volent au secours de Canard Goulu

Canard Goulu a embauché pour la première fois deux Guatémaltèques pour travailler à la ferme d’élevage des volailles. Une aide bienvenue, même si ces travailleurs étrangers temporaires comblent en partie seulement les besoins de recrutement du transformateur alimentaire de Saint-Apollinaire.

Depuis quelques mois, les 9000 canetons de Canard Goulu entendent parler espagnol quand ils sont nourris et soignés. Pour contrer le manque de main-d’œuvre, Sébastien Lesage, le PDG de l’entreprise sur la Rive-Sud de Québec, s’est tourné vers le Programme de travailleurs étrangers temporaires (PTET) du gouvernement fédéral.

« Leur arrivée nous permet de respirer un peu, explique-t-il. Ils sont vite devenus un rouage important de l’équipe de cinq personnes qui est chargée des soins aux canards. »

Expérience positive

Les deux Guatémaltèques ont été embauchés pour un an. Au début de l’été 2020, ils retourneront donc dans leur pays en vertu des règles du PTET.

« L’expérience est positive, on devrait la renouveler l’an prochain », affirme Sébastien Lesage, qui doit fournir à ces travailleurs le logis, un accès internet pour qu’ils puissent rester en contact avec leur famille, et les véhiculer au besoin.

Ainsi, régulièrement, le PDG amène un des employés visiter son frère qui travaille à une ferme à Saint-Hyacinthe.

« C’est le producteur qui le ramène à Saint-Apollinaire. On s’organise pour que ça marche », explique M. Lesage.

Il souhaiterait embaucher des travailleurs immigrants sur une base permanente, mais comme les autres entreprises, il se heurte aux formalités administratives. Il n’y a pas qu’à la ferme qu’il y a des postes à pourvoir, Canard Goulu manque également de bras à l’usine de transformation.

« Pour répondre plus facilement à la demande, je pourrais embaucher cinq ou six personnes supplémentaires, notamment comme aides-cuisiniers et bouchers. »

Période des fêtes

À l’approche de Noël, l’activité est intense chez Canard Goulu, qui doit approvisionner ses cinq boutiques de ses différents produits à base de canard, comme les rillettes, le foie gras et la sauce à spaghetti aux boulettes.

« À l’usine, une grande partie du travail se fait à la main. J’ai bien essayé de trouver des façons de mécaniser certaines opérations, comme le roulage des boulettes, mais l’appareil qu’on a testé a vite été mis au rancart. Il y a une limite à la robotisation quand on fait un produit haut de gamme », raconte Sébastien Lesage, qui met régulièrement la main à la pâte.

« J’aide quand c’est nécessaire. C’est aussi bon pour l’esprit d’équipe. Cela montre que l’effort de chacun est important. »

Pour favoriser la rétention de son personnel, Canard Goulu, qui emploie une quarantaine de personnes, mise également sur des mesures de conciliation famille-travail, comme des horaires de travail flexibles, des congés pour les rendez-vous médicaux, etc.

« L’objectif, c’est de faire en sorte que l’employé entre au travail avec l’esprit tranquille. S’il est heureux dans ce qu’il fait, cela influence positivement toute l’équipe. »

Des primes plus élevées en fin d’année

Des travailleurs vont avoir droit à un chèque de paie plus élevé ce mois-ci. En effet, 33 % des employeurs canadiens prévoient augmenter les primes de fin d’année, selon une étude réalisée par le cabinet de recrutement Robert Half.

Près des deux tiers des entreprises prévoient verser un bonus équivalent à celui de l’an dernier.

Seulement 3 % des répondants devraient réduire le montant accordé à leurs employés.

Ces primes de fin d’année représentent une marque de reconnaissance appréciée des employés qui peut avoir une incidence favorable sur le moral et la mobilisation des équipes, souligne David King, président de district principal de Robert Half.

Les professionnels sondés envisagent diverses façons d’utiliser cet argent supplémentaire : remboursement d’une dette (47 %), placement dans un régime d’épargne à long terme (44 %), vacances dans la nouvelle année (26 %) et achats pour le temps des Fêtes (18 %), etc.

Manque d’éducatrices en services de garde

Les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies ont de plus en plus de difficulté à recruter du personnel qualifié. Pour pallier la rareté de main-d’œuvre, le ministère de la Famille s’est associé récemment à l’organisme JeunesExplo pour faire la promotion du métier d’éducatrice et d’éducateur à la petite enfance et valoriser ce travail auprès des tout-petits.

JeunesExplo offre des stages d’une journée aux élèves de 4e et 5e année du secondaire qui désirent explorer un métier afin d’orienter leur choix d’études et de carrière. Ils peuvent ainsi se familiariser avec les différentes facettes du travail des éducatrices et éducateurs dans un service de garde près de leur résidence. « Nous souhaitons ainsi encourager les jeunes à entreprendre des études collégiales en éducation à la petite enfance », explique le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Depuis plusieurs années, JeunesExplo offre des expériences de stage d’un jour aux jeunes de 15 à 22 ans. À noter que la période d’inscription prend fin le 15 janvier 2020.

Le réseau de la santé a besoin de pharmaciens

La pénurie de pharmaciens perdure dans les établissements de santé du Québec. Il y aurait actuellement 284 postes à pourvoir dans les départements de pharmacie des hôpitaux et des CHSLD. C’est ce qui ressort de l’enquête annuelle de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES).

Au 1er avril 2019, il y avait donc 19,1 % des postes qui étaient non pourvus, comparativement à 19 % à pareille date en 2018.

Encore trop peu de jeunes poursuivent leurs études à la maîtrise en pharmacothérapie avancée pour devenir pharmaciens en milieu hospitalier, déplore François Paradis, président de l’APES. Il faudrait diplômer plus de 100 pharmaciens par année pour combler les besoins, alors que, cette année, il y a moins de 75 finissants au programme. L’APES souhaite également des améliorations au programme d’intéressement à la pratique qui permet l’embauche de résidents, dès le début de leur maîtrise.