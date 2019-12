Dix ans de guignolée pour les enfants

Des dizaines de bénévoles ont bravé le verglas qui recouvrait la région samedi dans le cadre de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, qui fêtait par le fait même sa décennie d’existence.

Pendant que les automobilistes redoublaient de prudence et que les piétons sortaient à leurs risques et périls, ils étaient des dizaines à fourmiller à différentes intersections de la ville pour récolter des fonds.

Photo Didier Debusschère

« La 10e édition, on va s’en souvenir ! », lance la fondatrice de la guignolée et du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), Maude Julien.

« En se couchant [vendredi], on se croisait les doigts pour que la météo soit de notre côté. On s’est dit que si on n’était pas capable de sortir à cause du verglas, on allait être dans la chenoute ! » raconte Mme Julien, dont le père, Gilles Julien, a mis sur pied la Fondation du docteur Julien.

Moment névralgique

La guignolée constitue un moment névralgique pour cet organisme qui veille au développement d’enfants issus de milieux vulnérables. Les deux tiers du budget de l’organisme sont récoltés par les dons du public et divers événements, dont une part significative lors de cette collecte de fonds.

« La température ne nous aide pas, mais on reste confiants quand même », lance Maude Julien, indiquant que les dons par texto et par téléphone permettent néanmoins de rejoindre ceux qui pourraient être retenus par la météo.

Esprit des fêtes

Les bénévoles détrempés pouvaient se relayer pour se réchauffer à l’école secondaire Marcelle-Mallet, où se tenait pendant ce temps une fête de Noël pour les familles qui fréquentent le CPSL.

Photo Didier Debusschère

C’était l’occasion de passer « une belle journée en famille », évoque Maxime Fontaine-Paradis, dont les deux enfants de 6 et 8 ans vivent avec un trouble du spectre de l’autisme.

« Le Centre nous a toujours aidés. Ils sont faciles d’accès et nous dirigent vers les bons services. Ça nous aide autant pour la structure que pour les méthodes avec les enfants », témoigne-t-il.

L’objectif de la guignolée a été fixé à 100 000 $ cette année. Depuis neuf ans, pas moins de 800 000 $ ont été récoltés.

La collecte sur le terrain se poursuit dimanche, tandis que la réception des dons continue jusqu’au 15 janvier.