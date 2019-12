Escapade suisse au Rhode Island

Hôtel emblématique, l’Ocean House est posé au sommet des falaises de Watch Hill et surplombe la baie de Narragansett. Ce magnifique bâtiment victorien, du début du 19e siècle, est l’un des derniers hôtels en front de mer de la Nouvelle-Angleterre.

Bien que son restaurant Seasons propose une gastronomie avec vue imprenable sur l’Atlantique, la direction innovait l’an dernier avec une idée originale et ludique à souhait. Pour le plus grand bonheur des romantiques et des amateurs de plein air, on reconvertissait une télécabine de ski en petit restaurant privé.

Face à la mer, dans le petit habitacle, aménagé et chauffé, les invités savouraient un repas aux accents suisses !

L’originalité de cette idée a généré un tel engouement que, cette année, deux autres télécabines ont été transformées pour créer le Village de la Fondue.

Photo courtoisie, Ocean House

Une expérience unique

À l’arrivée, une élégante doudoune Columbia Grand Trek est distribuée aux clients afin de s’assurer qu’aucun frisson ne viendra gâcher leur expérience et ainsi leur assurer un confort maximal. Après tout, bien que ces mini-restaurants possèdent un sol chauffant, l’hôtel est en bord de mer et les nuits sont souvent froides.

Par la suite un serveur nous conduit à l’extérieur sur le terrain où trois télécabines forment un demi-cercle autour d’un feu de bois qui pétille doucement et contribue à rendre l’endroit encore plus féerique.

Deux à six personnes peuvent prendre place dans ces gondoles, abandonnées par un centre de ski du Vermont et que les dirigeants du Ocean House ont rénovées, bichonnées et décorées avec élégance en leur ajoutant boiseries, draperies et verreries.

Dans ce cocon douillet, commence alors le bal des 4 services de spécialités alpines apportées par un serveur privé.

Au menu, assiette de viande de jambon de la Forêt-Noire accompagné de cornichons et de légumes, suivi d’une salade de mâche ou d’une soupe à l’orge. Le plat principal donne le choix entre une fondue, une raclette ou une saucisse de veau. Pour le dessert, une tarte aux prunes avec de la glace à la cannelle et des biscuits de Noël.

Les convives ont la possibilité d’associer chaque plat avec du champagne Veuve Clicquot. Coût : 300 $ (taxes et pourboires en sus) pour un maximum de 4 personnes et 460 $ (taxes et pourboires en plus) avec le champagne Veuve Clicquot.

► Du 2 décembre au 31 mars.

►oceanhouseri.com et visitrhodeisland.com.