BILODEAU, Normand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Normand Bilodeau, époux de feu madame Denise Létourneau, fils de feu madame Yvonne Brochu et de feu monsieur Sylvio Bilodeau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses fils: Yves et Éric; ses petits-enfants: Charle, Eddy et Rose; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Létourneau: Gisèle, Carmelle (Gilles Vaillancourt), Louise, Michel (Lise Beaumont), Robert, François (France Villeneuve), Claire (Jean-Guy Cyr), Normande Boissinot et Claudette Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur: Raymond, René et Claudette (Marius Potvin) et ses beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé: Jean-Claude, Claudette, Vincent Ptre, Henri, Yvon, Jacques et Pierre. La famille tient à remercier le département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.