K.Maro sort de l’ombre

K.Maro est de retour. Quinze ans après son énorme succès, Femme Like U, le chanteur, devenu producteur, revient sous les projecteurs pour la sortie d’un album best of, en plus de l’annonce d’un concert à Montréal, en mars prochain. Le Journal s’est entretenu avec Cyril Kamar, de son vrai nom.

K.Maro s’est fait très discret depuis une dizaine d’années. En fait, trois ans à peine après la sortie de Femme Like U, au milieu des années 2000, Cyril Kamar décidait de retourner dans l’ombre pour travailler comme producteur auprès d’autres artistes.

Il y a quelques semaines, le rappeur annonçait toutefois son « retour » afin de célébrer les 15 ans de Femme Like U. « Il y a cinq ans, on avait eu l’occasion de célébrer les dix ans, mais je trouvais ça un peu prétentieux ou prématuré, raconte-t-il au bout du fil. Mais là, pour les 15 ans, je trouvais ça sympa de fêter avec le public qui n’avait pas eu de mes nouvelles depuis longtemps. »

Les amateurs de K.Maro ont été nombreux à répondre à l’appel. Le premier concert annoncé à Paris s’est vendu en quatre jours et une date à Montréal a ensuite été annoncée, le 7 mars 2020 à l’Olympia.

« Ce sera un concert très particulier pour moi, car ce sera un peu comme le retour à la maison, mentionne celui qui a vécu presque 15 ans au Québec. Il y aura certainement des guests (invités). J’aimerais que ce soit comme à Paris, une formule simple où je suis seul sur scène, accompagné d’images vidéo. On laisse toute la place aux chansons, comme si on faisait une grande fête, ou un grand karaoké, entre le public et moi. »

Retour en studio ?

Il y a une dizaine d’années, Cyril Kamar avait décidé de se retirer dans l’ombre, car le succès commençait à être difficile à gérer. « Le personnage de K.Maro était lourd à suivre, il était porté sur la provocation exagérée. »

Ce récent retour dans la lumière plaît toutefois à l’artiste, qui avait toujours aimé la scène et la connexion avec le public. Se pourrait-il qu’il enregistre éventuellement un nouvel album avec K.Maro ?

« Ce sont des questions que je me pose. J’aime beaucoup être en studio. Mais il faut que les choses se fassent naturellement. On va voir comment les prochains mois se passent ! »

► L’album best of de K.Maro est sur le marché. Le chanteur sera en spectacle le 7 mars 2020 à l’Olympia de Montréal. Pour les détails : olympiamontreal.com.