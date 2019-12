La maison de la semaine: une maison pour la vie

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de l'équipe de Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter-Québec. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Un environnement extérieur dont on ne se lasse jamais, de grandes pièces de vie favorisant les réunions familiales, des accès et des espaces dégagés facilitant les déplacements, une suite privée, un sous-sol prêt à accueillir les projets les plus fous... Cette maison située sur la rue de Grandmont à Saint-Augustin-de-Desmaures, suggère aux futurs propriétaires d’y vivre très longtemps.

C’est un couple à l’aube de la retraite qui a fait construire cette propriété proposée par l’Équipe Marc Bonenfant, représentant la maison idéale pour ces amoureux qui s’imaginaient y vieillir ensemble. Une demeure dans laquelle ils accueilleraient leurs enfants et leurs petits-enfants. Un plain-pied qui faciliterait leur quotidien au fil du temps, même s’ils devaient un jour se déplacer en chaise roulante ou à l’aide d’une marchette. Un terrain qui leur offrirait une paisible parcelle de campagne en ville.

Photos Courotisie David Frenette / Equipe Marc Bonenfant

Aménagée en retrait, à l’abri d’arbres matures, non loin du fleuve, la maison ne se dévoile pas entièrement de la rue. Elle réserve la surprise! La grande allée qu'on arpente en voiture jusqu’au garage double attaché, ou à pied pour s’imprégner du décor, nous laisse juste assez de temps pour décompresser, en laissant derrière les tracas de la journée.

Le hall sous son plafond cathédrale, avec sa grande garde-robe et son accès au garage, accueillerait aisément toute une famille de retour à la maison ou en visite chez les grands-parents, sans que personne ne se pile sur les pieds et sans que rien n’y traîne.

La première pièce rencontrée est la salle de lavage bien pensée et abondamment illuminée rendant ainsi la tâche plus agréable. On l’imagine facilement transformée en bureau à domicile ou en chambre d’enfant, en déménageant la lessive au sous-sol. La salle de bains voisine et sa baignoire-douche facilitent l’heure du bain des petits-enfants et des personnes âgées qui n’ont pas de podium à enjamber.

Pièces de vie tournées vers la cour

Passant devant l’escalier menant au sous-sol, on se promet de s’y rendre plus tard, car nos yeux se sont déjà posés sur le sapin de Noël s’élevant au milieu du salon et de la salle à manger. Ces pièces communes, lumineuses et aérées, affichent un style transitionnel, tandis que leurs fenêtres ressemblent à des tableaux vivants, qui changent au rythme des saisons.

Le plancher de bois, le foyer vêtu d’un manteau en pierre, la retombée de plafond qui entoure la pièce en l’éclairant et l’espace parfait pour recevoir plusieurs convives en formule cocktail dînatoire ou même assis autour de deux grandes tables nous font tomber sous le charme.

La cuisine présente cette même harmonie en ce qui a trait au choix des matériaux de grande qualité, au style choisi pour traverser les années et au paysage de la cour qui s’invite par les nombreuses fenêtres entourant le coin repas. L’îlot central qui s’anime lors des préparatifs des Fêtes, les comptoirs en granite rappelant la base du foyer du salon, les armoires en bois de style shaker en grande quantité et surtout bien organisées, la finition peaufinée, la proximité d’un garde-manger de type walk-in... Voilà qui donne envie de cuisiner!

Il suffit de quelques pas pour se rendre sur la terrasse couverte et au foyer extérieur se transformant en un salon, et à la cuisine en plein air pendant la saison estivale, puis à la vaste cour verdoyante.

En toute intimité

Le rez-de-chaussée de ce plain-pied accueille également une chambre d’amis douillette, ainsi que les appartements privés des propriétaires. Derrière les portes françaises se dévoile un petit hall. Celui-ci propose d’entrer dans un immense bureau (possibilité de chambre), dans la chambre principale bénéficiant de la quiétude de la cour, ou de passer directement à la salle de bains et au walk-in. Il s’agit de l’aménagement parfait pour ne pas déranger sa tendre moitié qui dort paisiblement, lorsqu’on rentre tard ou qu’on se lève tôt, car il est possible de se préparer à l’extérieur de la chambre.

La salle de bains des amoureux réunit une baignoire thérapeutique, une douche en verre et en céramique, deux vanités qui se font face, ainsi qu’un cabinet de toilette intime.

Sous-sol pour réaliser ses rêves

Le sous-sol épate, en raison de sa pièce gigantesque qui offrira la possibilité aux futurs propriétaires de laisser aller leur imagination. On verrait bien une allée de quilles ici! Tous les loisirs préférés des membres de la famille pourraient être pratiqués dans cette pièce, à moins de privilégier la construction d’une salle de bains de rêve ou l’ajout de quelques chambres à la propriété. Les possibilités sont illimitées! Le sous-sol compte également des pièces de rangement, un atelier qui rendrait les ébénistes jaloux avec accès au garage, ainsi qu’une autre chambre.