La Nouvelle-Orléans comme dans le bon vieux temps

À la New Orleans School of Cooking, on ne fait pas que goûter à la gastronomie louisianaise, on la cuisine. Installée dans une ancienne fabrique de mélasse de 1880, cette école du Vieux Carré français enseigne les rudiments de la cuisine cajun et créole. Dans une ambiance ludique et sous forme d’un repas trois services, les chefs de la maison partagent, par exemple, les secrets d’un vrai bon gumbo, de l’authentique jambalaya ou d’une « Bananas Foster » bien flambée.