L’affaire est dans le sac

Après une carrière de près de 15 ans en communications à Loto-Québec, Mélanie Loubier a décidé de faire de sa passion, la couture, son projet d’entreprise. Elle a fondé Loubier, spécialisée dans la fabrication de sacs et d’accessoires en cuir personnalisés, une griffe qu’elle ambitionne de faire grandir.

« Depuis quelques années, je confectionnais des sacs que je vendais notamment à mes collègues. Je n’avais jamais vraiment pensé me lancer en affaires jusqu’au jour où j’ai réalisé que je prenais de plus en plus de plaisir à faire mes créations alors qu’au bureau, je manquais de défis. »

Un congé sabbatique lui a permis de jeter les bases de son entreprise. Elle a quand même effectué un retour au travail pour finalement faire le grand saut en 2016.

« Mon entourage ne comprenait pas que je quitte la sécurité d’emploi, le bon salaire et une retraite assurée. Mais mon désir était plus fort que tout ! »

Des créations exclusives

Mélanie Loubier a d’abord installé son atelier dans son sous-sol, mais elle s’y est vite sentie à l’étroit.

En 2017, une campagne de sociofinancement lui a permis d’obtenir les fonds nécessaires pour établir son nouvel atelier à Laval. C’est maintenant de là qu’elle et son équipe confectionnent les sacs Loubier, selon les besoins et les goûts de chaque client.

« Ce sont des créations exclusives entièrement faites à la main. Les gens ont le choix du modèle, du cuir, de la quincaillerie. »

Les femmes, mais aussi les hommes, achètent les sacs Loubier.

« Ils représentent 40 % des acheteurs. Ils recherchent surtout des sacs à dos et des sacs de messager avec bandoulière pour transporter documents et ordinateur. »

Face à un choix

Son grand atout : la personnalisation du produit. C’est pourquoi elle rejette l’idée de faire de la production en série.

« Cela me permettrait peut-être d’abaisser mes coûts, mais je perdrais le contact avec la clientèle, qui est essentiel pour moi. »

Il y a deux ans, elle a toutefois dû se rendre à l’évidence. Malgré la croissance du chiffre d’affaires, elle n’était toujours pas en mesure de tirer un revenu de son entreprise.

« Je fais assez pour payer les matériaux et les salaires des employés. Comme je ne veux pas augmenter mes prix pour qu’ils restent accessibles, il m’a fallu trouver une solution... »

Mettre la clé dans la porte n’étant pas une option, elle a décidé de fonder une deuxième entreprise, Loubier Communication, qui se spécialise dans les stratégies de marketing et d’image de marque.

« C’est intense de diriger deux entreprises, reconnaît-elle. Surtout qu’il y a une grosse différence entre offrir un produit et un service. Il faut être bien organisée. Je consacre environ six heures par semaine à Loubier, la production étant aux mains de mon équipe. Le reste du temps, je travaille à mes mandats de communication. »

Un bouton porte-bonheur

Il lui en faut de l’organisation pour mener de front tous ses projets. Mélanie vient de trouver une associée en France, ce qui permettra à Loubier Communication de prendre de l’expansion vers l’Europe.

Elle veut aussi étendre son marché pour les sacs et accessoires en cuir, notamment le volet corporatif, qui représente actuellement 10 % de son chiffre d’affaires.

« Mon objectif, c’est de doubler mes ventes. »

En 2020, elle mettra également en branle une stratégie marketing sur le web pour mieux faire connaître ses créations.

C’est sa grand-mère qui lui a transmis la passion de la couture et du travail manuel. Elle se souvient qu’elle avait déposé sur sa machine à coudre un beau bouton qui faisait l’envie de la petite fille qu’elle était alors.

« Ma grand-mère me disait de le garder pour quand j’allais réaliser quelque chose de grand. J’étais loin de me douter que ce serait de bâtir une entreprise... et même deux. »

Elle a toujours le bouton près d’elle.

« Il me rappelle pourquoi je fais tout ça. Il m’aide dans mes moments de doute comme dans mes bons coups. »

Son parcours

Mélanie Loubier, 43 ans

Baccalauréat en communication, UQAM, 1999

Responsable des communications, Loto-Québec, 2003 à 2017

Fondatrice de Loubier, en 2014 et de Loubier Communication, en 2016

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Écouter ma voix intérieure. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« Faire confiance à des personnes alors que mon intuition me disait de faire attention. J’ai failli tout perdre... »