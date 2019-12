Le Monastère des Augustines: une nuit au couvent

Pour décrocher du quotidien et se recentrer, on séjourne au Monastère des Augustines dans le Vieux-Québec. On prend soin de soi dans un lieu riche en histoire.

C’est un havre de quiétude, de culture et de mieux-être que l’on découvre au Monastère des Augustines. Depuis quatre ans, les invités y logent la nuit dans les anciennes ailes du monastère de l’Hôtel-Dieu, qui fut à l’origine du premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. C’est aussi ici que la congrégation jeta les bases du système de santé actuel en fondant plusieurs hôpitaux. Restauré et aménagé, l’établissement, établi dans un bâtiment de la fin du 17e siècle, propose une expérience unique propice au repos. Le lieu non confessionnel, ouvert à toutes les religions, suggère une pause bénéfique dans un lieu serein et calme.

Photo courtoisie

DOUILLETTES CHAMBRES

On dort dans les chambres authentiques autrefois occupées par les religieuses. Elles sont modestes, restaurées dans un esprit monastique et agrémentées d’anciens meubles. On dispose d’un ou deux lits simples, d’un lavabo et d’un miroir. La salle de bain à partager se trouve sur l’étage. Quant aux chambres contemporaines, elles sont plus modernes, épurées et en harmonie avec le caractère patrimonial des lieux. On accède à une chambre avec un grand lit, un très grand lit, parfois à deux lits simples, ainsi qu’à une salle de bain privée. On apprécie les poutres d’origine au plafond, les murs de briques d’époque, les vieilles petites portes ou encore les fenêtres à volets. Le cadre est propice à la détente et le confort se marie à la simplicité.

Photo courtoisie

DU CALME

Les invités se ressourcent et lisent dans une salle en silence. Un autre espace commun avec des fauteuils se trouve à l’étage. Le programme quotidien comprend trois périodes d’activités (marche et méditation, yoga, relaxation) bénéfiques pour le corps et l’esprit. On mange à la magnifique salle à manger où une luminosité naturelle inonde la pièce. Au déjeuner, le silence s’impose. Les repas sont concoctés d’aliments naturels, biologiques et locaux.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double dans une chambre authentique à partir de 160 $. Déjeuner, activités, accès au Musée et au site patrimonial inclus.

SERVICES: Soins et massothérapie sont offerts ($). Une borne de recharge pour une voiture électrique se trouve au stationnement. L’œuvre des Augustines reste vivante avec un soutien aux aidants naturels qui bénéficient d’une suite et d’un salon pour 30 $ la nuit.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Les Augustines ont transmis leur héritage (collections et archives tirées de leurs 12 monastères-hôpitaux) dans un Musée présentant des milliers d’artéfacts. Une exposition permanente retrace leur évolution à travers les époques.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On visite le Vieux-Québec, dont le Marché de Noël allemand jusqu’au 23 décembre.

COORDONNÉES:

Le Monastère des Augustines

77, rue des Remparts

Québec (Québec)

G1R 0C3

Téléphone : 1 844 694-1639

monastere.ca