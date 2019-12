Le Phœnix se relève rapidement

Victime de sa première défaite à domicile, jeudi, le Phœnix de Sherbrooke a fait oublier ce rare faux pas avec une victoire de 3 à 2 contre les Cataractes, au Centre Gervais Auto de Shawinigan, samedi.

Benjamin Tardif a brisé une égalité de 2 à 2 avec 4 min 23 s à faire au dernier tiers. Alex-Olivier Voyer et Julien Anctil ont inscrit les autres buts de la troupe de Stéphane Julien.

Thomas Sigouin a connu une belle sortie devant la cage des visiteurs, réalisant 30 arrêts sur 32 tirs.

William Cummings et Leon Denny ont répliqué du côté de l’équipe locale.

L’Armada incapable de dompter les Tigres

À Victoriaville, l’Armada de Blainville-Boisbriand a laissé filer une avance de deux buts face aux Tigres, pour finalement s’incliner par la marque de 4 à 2.

Félix Paré est celui qui a sonné la charge pour l’équipe locale, inscrivant le premier but des siens et le but victorieux. Jérôme Gravel et Mikhail Abramov ont été les autres buteurs de la troupe de Louis Robitaille.

Du côté de la formation des Laurentides, Samuel Bolduc et Stéphane fils Huard avaient ouvert la marque en première période. Le gardien Émile Samson a, quant à lui, repoussé 36 tirs dans la défaite.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Rimouski, les Remparts ont tenté de profiter des absences d’Alexis Lafrenière et de Dmitry Zavgorodniy pour soutirer un gain à l’Océanic, mais sans succès. La troupe de Patrick Roy s’est inclinée par la marque de 5 à 3.

À Val-d’Or, les Huskies de Rouyn-Noranda ont enlevé les honneurs de la bataille de la 117, grâce à un gain de 2 à 1 en prolongation face aux Foreurs. Tyler Hinam a tranché le débat 1 min 29 s après le début de la période supplémentaire. Zachary Émond a, quant à lui, repoussé 34 des 35 rondelles envoyées dans sa direction.