Le Tricolore pas suffisamment affamé

Le Canadien a dirigé 43 tirs vers Jonathan Bernier. Néanmoins, Phillip Danault estime que ses coéquipiers et lui auraient pu être plus menaçants.

« Il a été bon, mais on n’a pas eu assez de présence au filet. Il aurait fallu qu’on soit un peu plus affamé et qu’on voile sa vue davantage. »

– Phillip Danault

Nick Suzuki abondait dans le même sens. D’ailleurs, la recrue s’est fait voler une occasion en or, au troisième vingt, alors que Bernier était étendu de tout son long. Il n’a pas touché la cible à ses 11 derniers matchs.

« Oui, on a envoyé plusieurs rondelles au filet, mais il n’y avait pas suffisamment de personnes pour sauter sur les retours. À ce propos, notre trio doit faire un meilleur travail. D’ailleurs, il y a des occasions où nous aurions dû marquer. »

– Nick Suzuki

Tomas Tatar en est un autre qui a eu l’occasion d’enfiler l’aiguille. Il en a profité, portant à trois sa séquence de matchs avec au moins un but.

« On a connu un lent départ. Au cours des dix premières minutes, nous ne jouions pas à la hauteur de ce que nous sommes capables de faire. Nous nous sommes améliorés à mesure que le match avançait. Nous avons eu nos chances, mais nous n’avons pas su en profiter. »

– Tomas Tatar

Patrick Proteau se souviendra longtemps de cette soirée. Au deuxième entracte, ce père de trois enfants a empoché

50 000 $ en faisant passer la rondelle dans un minuscule trou à partir de la ligne bleue la plus éloignée. Dire qu’il a assuré ne pas savoir jouer au hockey.

« Quand j’ai vu le trou, je croyais que c’était impossible. Je ne savais pas comment réagir quand j’ai vu la rondelle rentrer. »

– Patrick Proteau