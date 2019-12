Les Devils battus sans Taylor Hall

Les Devils du New Jersey étaient privés des services de Taylor Hall, retiré de la formation pour des raisons préventives, et ont dû s’avouer vaincus devant l’Avalanche par la marque de 3 à 1, au Colorado.

Hall est au centre de plusieurs rumeurs de transactions et son retrait du match en a fait sourciller plus d’un. Comble de malheur, les Devils ont aussi dû se passer des services du gardien Louis Domingue. Le Québécois a quitté la surface glacée après avoir accordé les deux buts de sa formation. Son équipe n’a pas donné plus de détails, mais Domingue a semblé s’étirer le muscle d’une cuisse.

Son remplaçant, Mackenzie Blackwood, a été parfait en relève et a bloqué les 19 tirs qu’il a reçus. De l’autre côté de la patinoire, Pavel Francouz n’a cédé que devant Mirco Mueller en fin de match.

Gabriel Landeskog et Valeri Nichushkin ont marqué du côté de l’équipe locale. Nathan MacKinnon a quant à lui inscrit un but dans un filet désert et a ajouté une mention d’aide.

Les Devils subissent donc un septième revers de suite.