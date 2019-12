L’honnêteté masculine ne court pas les rues

Je ne sais pas si c’est parce que je suis plus malchanceuse que les autres femmes, mais je pense ne jamais avoir été heureuse avec un homme de toute ma vie. Le père de mes enfants, je l’avais connu à 18 ans, je l’avais marié à 22, et nous avons divorcé alors que j’entrais dans ma cinquante-deuxième année.

L’arrivée de la ménopause fut très difficile, et je ne pouvais plus supporter la vie avec cet homme ennuyeux, sans envergure, et uniquement intéressé par les sports, la télé et sa bière au retour du travail. On sortait peu, sauf pour les activités des enfants et les fêtes de famille. Je me suis donc enlisée dans cette petite vie plate jusqu’à m’en écœurer.

Il a très mal pris ma demande de divorce et pour me faire payer mon geste, il s’est pris une jeune poulette pour meubler son foyer. Et le pire, c’est que d’après les enfants qui ont 28 et 30 ans maintenant, il est heureux et épanoui. De mon côté, il m’a fallu apprivoiser la solitude, car depuis les 8 dernières années, je n’ai fait que des rencontres catastrophiques.

Depuis ma séparation, j’ai eu trois chums qui m’ont fait miroiter le paradis, alors qu’ils ne pouvaient me donner que des miettes de paradis, et encore ! Je me retrouve donc rendue à 60 ans à chercher le bonheur comme je le cherchais à 20 ans. Ce n’est pas normal quand on est une femme attirante, encore sexy et qui n’attend, sans le trouver hélas, que celui qui la fera vibrer !

Pourquoi je me fais toujours avoir par des loosers et des menteurs, quand moi j’affiche mes couleurs dès le début ? Mes enfants prétendent que je suis une éternelle insatisfaite, mais moi je pense que c’est parce que je n’ai rencontré que des mauvais numéros. Ce qui tendrait à prouver qu’à la loterie de la vie, quand tu n’as aucune chance inscrite dans ta carte du ciel, vaut mieux faire une croix dessus. La meilleure preuve que j’ai de ce que j’avance, c’est qu’avec moi, le père de mes enfants était sans intérêt, et qu’il a subitement décidé de se réveiller avec une autre.

Malmenée par la vie

J’ai ressenti un malaise à la première lecture de votre lettre, comme si j’avais affaire à quelqu’un qui me cachait une partie de la vérité. Puis, à mesure que je la décodais, je me rendais compte que vous, le fil conducteur de vos histoires amoureuses, dont la principale avec votre ex-conjoint, étiez probablement la source du problème.

Le déclic a sonné par vos mots concernant votre ex-mari et sa nouvelle relation : « Et le pire, c’est que d’après les enfants qui ont 28 et 30 ans maintenant, il est heureux et épanoui. » Je me suis alors demandé : comment un homme si terne et ennuyeux quand il était avec vous, pouvait-il devenir subitement épanoui, alors que c’est vous qui étiez à l’origine de la séparation et que c’est donc vous qui auriez dû bénéficier du geste libérateur ?

Se pourrait-il que vous attendiez que le bonheur vous vienne des autres ? Surtout qu’en ce qui concerne les trois autres hommes qui ont traversé votre vie ensuite, vous attendiez d’eux le paradis, et vous considérez qu’ils ne vous ont donné que des miettes. Sans vouloir vous accabler encore plus, je vous souligne un lieu commun, soit que le bonheur vient de soi, jamais des autres.

Maintenant que vous êtes entrée dans cette phase de votre vie qui déborde de la ménopause et qui vous mène vers le troisième âge, alors que vous avez eu l’opportunité d’expérimenter des relations qui furent, à ce qu’il semble, toutes aussi insatisfaisantes que celle avec le père de vos enfants, ne serait-il pas venu le temps de vous interroger sur votre responsabilité personnelle dans ce qui vous arrive ?