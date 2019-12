L’Océanic a le dernier mot

RIMOUSKI | Cédric Paré et Zachary Bolduc ont marqué chacun un but en plus d’ajouter une passe pour mener l’Océanic à un gain de 5-3 sur les Remparts de Québec samedi devant 3480 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« C’est difficile de jouer du hockey de grande qualité lors du dernier match avant le congé de Noël avec plusieurs absents, mais c’est un précieux deux points qu’on ramasse », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Son vis-à-vis, Patrick Roy, estime que son club aurait pu faire mieux, mais il a bien aimé le côté compétitif de ses joueurs, lui qui avait seulement 10 attaquants à sa disposition. « On n’a pas bien amorcé le match. Nous avons commis des revirements coûteux sur leurs deux premiers buts. Sergeev a marqué deux buts et formé un excellent trio avec Gagnon et Caron, et le duo Malatesta et Gaucher a bien fait », a-t-il analysé.

Les Remparts avaient envoyé devant le filet le nouveau venu Tristan Côté-Cazenave. Si ce dernier a été solide en première période, il l’a été un peu moins par la suite. « Ce n’est jamais facile pour un gardien à son premier match. Je l’ai vécu au Colorado. Il amène de l’énergie et de l’expérience », a commenté Roy.

L’Océanic marque tôt

La première période a été disputée à vive allure. L’Océanic a frappé tôt sur le premier but de la saison de D’Artagnan Joly, à 48 secondes, aidé de Cédric Paré. Par la suite, Zachary Bolduc y est allé d’une belle poussée, mais son tir a frappé le poteau. Du jeu rapide et intense de part et d’autre avec peu d’arrêts de jeu. Aleksei Sergeev y est allé d’un bel effort individuel pour marquer son premier but de la saison à son 3e match, en fin de première.

Les deux équipes se sont échangé des buts à deux reprises en deuxième période. Isaac Belliveau (7e) a battu le gardien des Remparts d’un tir de la ligne bleue après de beaux efforts de Chiasson et Janvier en zone adverse. La réplique est venue sur un lancer de pénalité alors que James Malatesta (14e) a battu Jonathan Labrie dans le haut du filet. L’Océanic a repris les devants par l’entremise de Frédéryck Janvier (2e), mais Sergeev a inscrit son 2e du match pour recréer l’impasse à 3-3.

En troisième, Cédric Paré (31e) a complété une savante mise en scène de Zachary Bolduc pour donner les devants à l’Océanic. Bolduc a inscrit le but d’assurance dans un filet désert avec cinq secondes à faire au match.

En bref

Six absents dans le camp de l’Océanic : Alexis Lafrenière et Adam Raska participent au Championnat mondial junior tandis que Dmitri Zavgorodniy, Colten Ellis, Maxime Collin et Anthony D’Amours sont blessés... Les absents chez les Remparts sont Andrew Coxhead, Félix-Olivier Chouinard, Pierrick Dubé et Jacob Melanson... L’Océanic reçoit les Sags le 28 décembre.