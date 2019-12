Matinée féérique pour 175 jeunes

Cent dollars offerts à chacun et un magasin de jouets à eux seuls : la recette parfaite était concoctée pour 175 enfants qui sont partis à la chasse aux cadeaux dans une boutique de Québec, samedi matin.

« L’Opération cadeaux de Noël », organisée par le Pignon Bleu en collaboration avec le magasin de jouets Benjo, constituait une matinée de rêve pour les jeunes visiteurs.

Photo Didier Debusschère

Flanqué d’un accompagnateur, chaque enfant a pu dévaler les allées, se retrouvant les poches pleines. Une vingtaine de joueurs de football du Rouge et Or de l’Université Laval étaient attitrés au rôle d’accompagnateur auprès des enfants.

C’est un déjeuner de Noël tenu le 24 novembre dernier, au Château Frontenac, qui a permis d’amasser les sommes nécessaires.

Photo Didier Debusschère

« C’est un de mes moments préférés de l’année ! » s’illumine Alain Rioux, qui a cofondé ce rendez-vous.

« C’est un sentiment de succès. C’est tellement beau de voir les enfants bouger tout autour », ajoute-t-il.

Affaire de famille

Le père de famille était d’ailleurs fier de pouvoir compter une fois de plus sur son fils Guillaume, maintenant entraîneur pour le Rouge et Or, qui a été suivi par une délégation importante d’étudiants-athlètes. « C’est une journée tellement importante pour moi. Ça n’a pas été difficile de les convaincre », assure l’ancien receveur vedette.

« Les enfants ont de belles personnalités. Ils sont adorables », s’enthousiasme Leslie Marchessault, la mère du hockeyeur professionnel Jonathan Audy-Marchessault. Le joueur faisait partie, tout comme sa mère, des quelque 170 accompagnateurs.

Le Pignon Bleu a pu accueillir 50 jeunes de plus que l’an dernier dans cette chasse aux cadeaux grâce aux généreux donateurs.

Vague d’inscriptions

Or, la demande croissante est plus difficile à combler au quotidien. L’organisme fournissait régulièrement 64 dîneurs l’an dernier, comparativement à 93 cette année. L’achalandage a dû être limité à ce nombre, alors que 54 personnes sont sur une liste d’attente.

« C’est la première fois qu’on a une liste d’attente. C’est vraiment notable », indique la directrice générale du Pignon Bleu, Roseline Roussel.

Mme Roussel prête cette augmentation de la clientèle aux services aux enfants, dont l’aide alimentaire, qui se font de plus en plus rares dans les établissements scolaires.

« C’est un lien de cause à effet. C’est clair » appuie Alain Rioux.