Max Pacioretty, meilleur marqueur des Golden Knights

En servant une tasse de café au gardien Ben Bishop vendredi soir dans une victoire des Golden Knights de Vegas en prolongation, l’attaquant Max Pacioretty a rappelé ses talents de marqueur à tous les partisans du Canadien de Montréal ayant vu la séquence.

Pacioretty, qui inscrivait alors son 13e but de la saison, a naturellement reçu les bons mots de son entraîneur-chef Gerard Gallant après cette victoire de 3 à 2 face aux Stars de Dallas.

«Il joue très bien et obtient ses chances à chaque match, a souligné Gallant, qui avait aussi côtoyé Pacioretty pendant deux saisons à titre d’entraîneur-adjoint à Montréal. Max peut patiner et a un très bon lancer. Il fait vraiment bien son travail, c’est un gros morceau et il a inscrit un but énorme pour nous ce soir (vendredi).»

Sur la séquence gagnante, Pacioretty a accepté une superbe passe du défenseur Shea Theodore avant de se présenter seul devant Bishop pour mieux le déjouer du revers.

«Je me sens définitivement bien, a pour sa part commenté Pacioretty, sans trop s’attarder sur ce but vainqueur. Nous sentions que nous méritions la victoire et heureusement, c’est ce qui arrivé.»

Des fleurs à Subban

Le numéro 67 des Golden Knights a notamment souligné le bon boulot du gardien Malcolm Subban, qui a bloqué 14 des 15 tirs dirigés vers lui en première période pour permettre aux Golden Knights de rester dans le match.

«C’est fantastique de le voir être récompensé car il fait du travail phénoménal pour nous cette année, a indiqué Pacioretty, à propos du jeune frère de P.K.. Souvent, les gardiens auxiliaires n’obtiennent pas beaucoup de crédit.»

Subban, qui a récemment tenu le fort pendant l’absence de Marc-André Fleury en deuil de son père, montre un dossier de 5-5-3 depuis le début de la saison. Pacioretty, avec un total de 30 points en 35 matchs, domine par ailleurs tous les joueurs des Golden Knights sur le plan des statistiques. Mark Stone et William Karlsson suivent avec respectivement 28 et 27 points.

Rappelons que le Canadien avait envoyé Pacioretty à Las Vegas, en septembre 2018, en retour de Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde lors du plus récent repêchage. À lui seul, Tatar compte 28 points en 32 matchs cette saison avec le Tricolore. Ne reste plus qu’à voir le Slovaque déculotter un gardien adverse en prolongation.