Nominations au Bureau d'enquête

Journaliste depuis 15 ans et adjoint au directeur de l’information depuis 2014, Jean-Louis a participé à la fondation de notre Bureau d’enquête, il y aura sept ans dans quelques jours. À ce titre, il a lui-même conduit de nombreuses enquêtes journalistiques dans plusieurs domaines, faisant des questions de corruption et de collusion sa spécialité.

C’est d’ailleurs lui qui a dirigé le récent livre du Bureau d’enquête, PLQ inc., vite devenu un best-seller au Québec.

Jean-Louis Fortin sera secondé dans son rôle par Éric Yvan Lemay, journaliste depuis plus d’une vingtaine d’années au Journal de Montréal, où il a aussi été un adjoint au directeur de l’information, durant six ans. Éric Yvan Lemay est membre du Bureau d’enquête depuis sa création. Il est spécialiste des questions de santé, un domaine qu’il continuera de fouiller.

Notre Bureau d’enquête est un consortium de professionnels de l’information issus de tous les médias de Québecor. Il est formé de journalistes, de recherchistes, de producteurs de contenu et d’avocats du Journal de Montréal, du Journal de Québec, du journal 24 Heures, de TVA Nouvelles, de l’Agence QMI et de Numériq, l’organisation qui dirige les sites internet et les applications d’actualité de l’entreprise.