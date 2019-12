Pour un Noël sensuel

Le plaisir d’offrir des présents coquins réveillera-t-il en vous une petite flamme en cette période illuminée de l’année ? Pourquoi ne pas succomber à la tentation de la joie que peuvent apporter certains éléments conçus spécialement pour la passion érotique ? Je vous propose donc quelques idées, à glisser dans le bas de Noël de l’élu de votre cœur ou, pourquoi pas... dans le vôtre !

Pour le plaisir de découvrir

Débutons par des suggestions qui raviront à la fois vos papilles ainsi que les pores de votre peau :

Défis chocolatés, jeux de préliminaires amoureux : petit ensemble de jeux et de défis

Photo courtoisie

Une bonne façon de démarrer des préliminaires. Vous pourrez dessiner toutes sortes d’indices chocolatés que votre partenaire pourra deviner. Amusez-vous à faire parcourir sur son corps le pinceau trempé de chocolat. Une aventure délicieuse en perspective... Environ 25 $.

Ensemble d’huiles à massage au chanvre comestibles

Photo courtoisie

Afin d’offrir une détente à la fois parfumée et douce, ces huiles de massage comestibles sont offertes en plusieurs « saveurs » : fraise, vanille et melon. Naturellement, on les dit comestibles, mais vous comprendrez qu’elles se dégustent à petites doses ! Environ 30 $ pour l’ensemble.

Gel pour sexe oral « Blow me »

Photo courtoisie

Le nom du produit vous révèle tout ce que vous avez besoin de savoir ! Ce gel, à appliquer directement sur les organes génitaux, pourra être utilisé afin d’agrémenter vos plaisirs oraux. Offert en trois « saveurs » : barbe à papa, fruit rouge sucré et menthe. Conçu pour ceux et celles qui souhaitent ajouter une touche de saveur. Sans parabènes ni huile minérale. Environ 17 $.

Plaisirs et sensations

Quoi de mieux que ces suggestions pour faire grimper le désir ? Et si vous osiez glisser quelque chose de coquin dans son bas de Noël, qu’est-ce que ce serait ?

Ensemble Geisha coquine

Photo courtoisie

À utiliser seule ou en couple, cet ensemble contient un lubrifiant personnel (à base d’eau, à utiliser seul ou pour accompagner l’utilisation d’un jouet érotique), un gel clitoridien intensifiant (une seule goutte suffit pour provoquer des sensations diverses), une crème à sensation de chaleur glacée pour le couple (à utiliser pour une pénétration, par exemple, pour multiplier les sensations), une crème d’excitation du point G et un petit vibrateur. Pour satisfaire votre curiosité en matière d’exploration érotique. Environ 40 $.

Méditations érotiques pour le couple

Photo courtoisie

Que diriez-vous de prendre un moment pour vous détendre, pour prendre le temps de vivre l’instant présent, en toute conscience ? Oseriez-vous la méditation en couple ? C’est ce que vous propose cet ouvrage de Julie du Chemin.

Ces Méditations érotiques vous permettront de développer une harmonie sensuelle, mais surtout, de prendre du temps pour vous, en toute bienveillance. Environ 20 $.

Ensemble de baisers fruités

Photo courtoisie

Pour vivre des préliminaires savoureux, Shunga vous propose, dans cet ensemble, un assortiment de produits pour ravir vos sens : une huile de massage aux fruits exotiques, une huile chauffante à la framboise et un lubrifiant melon-mangue. Environ 50 $.

Et vous, que placerez-vous dans le bas de Noël de l’élu de votre cœur ?