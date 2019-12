Salade aux figues et à la courge grillée

Au prochain potluck, tous les regards se tourneront vers cette salade sucrée-salée et colorée. Vous pourrez alors affirmer fièrement que c’est vous qui l’avez préparée (et récolter tous les compliments !)

Préparation : 30 min | Cuisson : 30 min | 8 Portions

Ingrédients

1 petite courge musquée (Butternut)

2 c. à soupe d’huile d’olive, divisée

3 branches de céleri

6 figues séchées

½ tasse de noix de Grenoble

½ c. à soupe de miel

1 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne (moutarde de Meaux)

Poivre et sel

1 barquette de 142 g de mélange de laitue printanier

1 paquet de 125 g de fromage de chèvre non affiné à pâte molle

Préparation

Préchauffer le four à 425 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Peler la courge, la couper en deux et vider l’intérieur à l’aide d’une cuillère. Couper la courge en dés et déposer sur la plaque de cuisson. Verser 1 c. à soupe d’huile sur la courge et bien mélanger. Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce que les dés soient bien dorés. Pendant ce temps, trancher le céleri, couper les figues en dés et hacher grossièrement les noix. Cinq minutes avant la fin de la cuisson de la courge, déposer les noix sur la plaque et poursuivre la cuisson. Dans un bol de service, mélanger le reste de l’huile (1 c. à soupe), le miel, le vinaigre et la moutarde. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Ajouter la laitue et le céleri. Bien mélanger. Déposer la courge et les noix sur la salade. Directement au-dessus de l’assiette, émietter le fromage de chèvre. Garnir de figues et servir.

Note

Remplacez le mélange printanier (mesclun) par votre laitue préférée, des épinards, de la roquette, du kale (chou frisé), ou même des feuilles de bette à carde émincées.

Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute.

Valeurs nutritives

Calories 200 g

Protéines 9 g

Lipides 12 g

Glucides 19 g

Fibres 3 g

Sodium 118 mg