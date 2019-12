Un charme irrésistible

Comédie dramatique pleine de charme portée par une interprétation attachante de Daniel Auteuil, La belle époque est certainement un des plus beaux films venus de France cette année.

Après avoir signé un premier long métrage prometteur (Monsieur et Madame Adelman) il y a deux ans, le comédien et cinéaste français Nicolas Bedos confirme de belle façon ses talents de réalisateur avec ce second film qui navigue aisément entre le cinéma d’auteur et populaire.

La belle époque relate le quotidien de Victor (Daniel Auteuil), un sexagénaire désabusé qui mène une vie monotone aux côtés de sa femme (Fanny Ardant), qui a perdu tout intérêt pour lui.

Son existence sera chamboulée le jour où on lui offrira la chance de vivre une expérience hors du commun : plonger dans l’époque de son choix grâce à une entreprise qui se spécialise dans l’organisation de soirées thématiques, mélangeant reconstitution historique et artifices théâtraux. Victor choisira de revivre la semaine la plus marquante, celle où il a rencontré la femme de sa vie, 40 ans plus tôt.

Même s’il est bien conscient que cette expérience se déroule dans un décor en carton avec une actrice professionnelle (Doria Tillier) qui a été recrutée pour jouer son amoureuse, Victor aura un regain d’énergie par le simple fait de se sentir jeune et aimé de nouveau.

Humour et mélancolie

Sorti en France le mois dernier où il connaît un beau succès en salle (il a même détrôné Joker au sommet du box-office !), La belle époque a tout pour séduire un large public : de l’humour, de la tendresse, de la mélancolie, un brin de nostalgie et un duo d’acteurs vedettes irrésistible formé par les excellents Daniel Auteuil et Fanny Ardant. On s’attache immédiatement au personnage incarné par Auteuil, un ancien dessinateur qui a déjà été cool à une certaine époque, mais qui est aujourd’hui dépassé par les nouvelles technologies. On le voit reprendre goût à la vie, sous les yeux de sa femme qui ne restera pas insensible à cette renaissance.

Film drôle et touchant sur l’amour et sur le temps qui passe, La belle époque se révèle une des belles surprises de cette fin d’année au cinéma.

La belle époque (4/5)

Un film de Nicolas Bedos

Avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Doria Tillier.