Un gardien de 20 ans avec les Remparts

Tristan Côté-Cazenave est le nouveau portier numéro un des Remparts.

Acquis des Tigres de Victoriaville contre un choix de 5e ronde en 2021, le gardien de 20 ans a fait ses débuts, samedi, dans son nouvel uniforme. « En raison du contexte, j’ai été pas mal surpris de la transaction, a raconté Côté-Cazenave. Je devais affronter Rimouski, vendredi, et j’ai été prévenu une heure avant la rencontre que je ne jouerais pas parce que j’étais échangé aux Remparts. »

« Parce que j’ai passé toute ma carrière avec les Tigres, c’est “plate” de quitter Victoriaville, poursuit le choix de 4e ronde (63e au total) des Tigres en 2016. Mais je me retrouve au sein d’une bonne organisation. Je ne peux pas être déçu. Comme à Victo, je vais jouer un rôle de leader sur la glace et à l’extérieur de la patinoire. Comme 20 ans, je dois performer et afficher une bonne attitude. »

L’acquisition de Côté-Cazenave était devenue nécessaire, puisque Anthony Pagliarulo sera cédé aux Saguenéens de Chicoutimi, dimanche, à l’ouverture du marché des transactions, pour compléter l’échange de Félix Bibeau au Royaume en retour du centre Théo Rochette.

« Phénoménal l’an dernier en fin de saison après nous avoir forcé la main pour l’utiliser comme numéro un en raison de ses performances après son acquisition de Rimouski, Pag connaissait des hauts et des bas cette année, a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy. On veut miser sur de jeunes gardiens l’an prochain et on n’aurait pas ramené Pag comme 20 ans. Les Saguenéens recherchaient un gardien réserviste. On ne sait jamais. Une blessure ou une mauvaise séquence pourraient permettre à Pag de voir plus d’action. »

De l’aide pour la défense

Roy croit que Côté-Cazenave pourra aider sa jeune brigade défensive. « Il a connu toute une saison l’an dernier. Il parle beaucoup sur la glace, et son expérience va aider nos défenseurs. »

L’an dernier, le portier natif de Longueuil a conservé une moyenne de buts alloués de 2,48 et un pourcentage d’efficacité de ,920, ce qui lui a valu une place sur la deuxième équipe d’étoiles. Il avait notamment réussi cinq jeux blancs.