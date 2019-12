Un joueur du CH fortement ébranlé par le cancer de Lindblom

Le Suédois Christian Folin, défenseur du Canadien de Montréal, se montre attristé par le diagnostic de cancer reçu par son ami et compatriote Oskar Lindblom.

«C'est une nouvelle terrible», a réagi Folin, dans une entrevue publiée sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

Tel qu’annoncé vendredi, l’attaquant des Flyers est aux prises avec le sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os, et il ne reviendra fort probablement pas au jeu cette saison.

AFP

«Je ne lui ai pas beaucoup parlé, a précisé Folin. Je crois qu'il a éteint son téléphone et je peux comprendre. Apparemment, il a appris la nouvelle il y a quelques jours et il voulait simplement me contacter pour me le faire savoir avant que ce soit public.»

Folin a notamment été le coéquipier de Lindblom dans l’organisation des Flyers au début de la saison 2018-2019.

«Nous nous sommes vraiment rapprochés l'an dernier et on a passé du temps ensemble cet été, a spécifié le défenseur du Tricolore. Il sera à mon mariage l'été prochain alors je le considère vraiment comme un ami proche.»