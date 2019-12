Un Noël country signé Guylaine Tanguay

À quoi ressemble Noël chez Guylaine Tanguay ? On s’apprête à le découvrir avec Que les fêtes commencent !, une émission spéciale où la chanteuse invite ses fans à assister aux célébrations. Au menu : échange de cadeaux, réunion de famille et classiques des Fêtes servis à la sauce country.

« Laissez-moi aller ! » se souvient avoir lancé Guylaine Tanguay quand elle a été approchée par TVA pour monter l’émission Que les fêtes commencent !. La chanteuse a donc reçu carte blanche du diffuseur lorsqu’est venu le temps de lancer les invitations.

« Je voulais m’entourer de personnes que j’aime, de “vrais gentils”. Ce ne sont pas des amis avec qui je soupe chaque semaine, mais ce sont réellement des gens que j’apprécie et avec qui j’ai tissé des liens au fil des rencontres ici et là », explique-t-elle en entretien.

Amis et famille

Ainsi, Maxime Landry, Marc Hervieux­­­, Annie Villeneuve, Ludovick Bourgeois, 2Frères et Renée Martel ont rapidement confirmé leur présence. Et puisque les Fêtes ont toujours été synonymes de musique et de famille pour Guylaine Tanguay, il allait donc de soi que différents membres de sa famille (« ma plus grande richesse », précise-t-elle) prennent également part aux festivités.

Elle partagera notamment la scène avec sa mère, Claircy Dufour, et sa fille, Mary-Pier Bazinet, à quelques occasions au cours de la soirée.

« J’ai commencé à chanter avec ma mère et mon oncle quand j’étais toute petite. Alors j’ai voulu les ramener sur scène avec moi, aujourd’hui, pour un medley du jour de l’An. Ma mère n’avait jamais chanté à la télévision, alors elle était stressée ! Mais elle a bien fait ça et elle était très, très bonne », explique fièrement Guylaine Tanguay.

Jusqu’alors réservée aux abonnés du Club illico, l’émission sera diffusée sur les ondes de TVA le week-end prochain.

Une année chargée

La diffusion de Que les fêtes commencent ! viendra clore une année particulièrement occupée pour Guylaine Tanguay. Outre la tournée accompagnant sa plus récente proposition, 3764 Elvis Presley Blvd, la chanteuse a élargi ses horizons avec l’animation de son premier party country dans le cadre du festival ComédiHa !, une participation aux célébrations de la fête nationale à Laval, puis la réouverture du Capitole de Québec, en plus de l’animation de la nouvelle émission de variétés Tout simplement country sur les ondes d’ICI ARTV.

« Ça a été une année très remplie pour ma carrière. J’ai de la difficulté à dire non à d’aussi beaux projets », se réjouit Guylaine Tanguay.

« Depuis que je suis toute petite que je rêve de chanter. Alors je ne vais jamais me plaindre d’être occupée. J’ai travaillé très fort pour être reconnue comme une chanteuse, tout simplement, plutôt qu’une chanteuse country. À 47 ans, je sens que j’y suis arrivée et j’ai envie de le savourer pleinement », ajoute-t-elle.

L’année 2020 risque d’être tout aussi occupée pour Guylaine Tanguay, avec, entre autres, un projet de nouvel album. Mais d’ici là, une petite pause professionnelle s’impose avant de reprendre la route qui la mènera jusqu’en Floride et à Nashville dans les prochains mois.

« J’ai été très présente dans les derniers mois, je sens qu’une petite pause s’impose. J’ai envie de prendre du temps pour moi, d’aller retrouver ma famille au Lac-Saint-Jean et de passer du temps avec mon mari et mes filles », conclut-elle.

► Le spécial Que les fêtes commencent ! sera diffusé le 22 décembre à 20 h, sur les ondes de TVA.