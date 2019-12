Un Noël pas compliqué

J’adore le temps des Fêtes. C’est un moment pour me poser et passer du temps avec les gens que j’aime. J’ai couru toute l’année et j’aborde cette période de festivités avec la ferme intention de me reposer.

On entend souvent dire que le temps des Fêtes, c’est épuisant, qu’on arrive en janvier vidé et qu’au retour, on aurait besoin de vacances pour justement se remettre de nos vacances. Trouvez l’erreur.

Pour moi, un Noël réussi, c’est un Noël relax en bonne compagnie.

Je suis heureuse de retrouver ma famille pour festoyer, mais je n’ai pas envie que ce soit compliqué. Je mise donc sur des recettes élégantes et raffinées, mais rapides à préparer. Un menu « de paresseux » qui en met plein la vue à mes invités, sans devoir passer la journée à cuisiner.

Je peux donc me prélasser en mou et me laisser bercer par les classiques de Noël... sans stresser. Tout sera prêt à temps parce que j’ai un plan. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous, pour que vous ayez vous aussi un temps des Fêtes tout doux.

Profitons de ce moment de l’année pour recharger nos batteries plutôt que de s’en mettre encore plus sur les épaules. Toutes les recettes de ce cahier ont été pensées pour minimiser le temps passé en cuisine. Pour vous permettre de recevoir sans pression.

Bref, cette année, prenez ça mollo derrière les fourneaux et gardez votre énergie pour célébrer !

Joyeuses Fêtes !

LE MENU DU RÉVEILLON

Un réveillon sans dinde ni tourtière ? Oui, oui, et je vous promets que ça va quand même goûter Noël ! Avec cette tablée festive et colorée qui met de l’avant des produits d’ici, on brasse les traditions et on crée de nouveaux classiques.

BOULETTES AUX POMMES ET AUX SAUCISSES

Intimidé par la cuisson de la dinde ? Préparez plutôt des boulettes à la dinde ! Une recette vraiment simple, qui ne monopolisera pas votre four toute la journée. Fondantes et savoureuses, servez-les avec la sauce aux canneberges et aux pommes pour respecter la tradition.

SAUCE AUX CANNEBERGES ET AUX POMMES

On célèbre ces deux fruits bien de chez nous dans cette recette à la fois élégante et d’une simplicité désarmante. En prime, elle est deux fois moins sucrée que la sauce aux canneberges qu’on achète toute faite !

CHIPS DE CHOUX DE BRUXELLES

Le chou de Bruxelles, un légume qu’on adore... ou qu’on déteste. Avec cette recette, fini la polémique, vous gagnerez le cœur des plus sceptiques.

PLAQUE DE LÉGUMES RACINES GRILLÉS

Décorez votre tablée de Noël avec ces beaux légumes racines colorés et parfumés. Le plus beau des centres de table !

PURÉE DE POMMES DE TERRE ALLÉGÉE

Si onctueuse et savoureuse qu’on ne vous croira pas qu’il s’agit d’une version allégée de vos classiques patates pilées.

LA COLLATION QUI FAIT PATIENTER

Les enfants ne tiennent plus en place en attendant l’arrivée du père Noël ? Sortez jouer dehors avec eux et, au retour, servez-leur ces muffins moelleux qui cachent un ingrédient secret, qu’ils pourront s’amuser à deviner !

MUFFINS À LA PATATE DOUCE ET AUX CANNEBERGES

Je parie que des petits lutins taquins viendront subtiliser ces muffins moelleux lorsque vous aurez le dos tourné !

LE POTLUCK

Que ce soit pour le party de bureau, de famille ou celui avec les copains, on finit toujours par être invité à un potluck quelque part entre le 1er décembre et le 1er janvier. Oubliez les salades de macaronis et les sandwichs pas de croûtes, et apportez plutôt ces recettes pas compliquées qui feront jaser !

SALADE AUX FIGUES ET À LA COURGE GRILLÉE

Au prochain potluck, tous les regards se tourneront vers cette salade sucrée-salée et colorée. Vous pourrez alors affirmer fièrement que c’est vous qui l’avez préparée (et récolter tous les compliments !)

FOCACCIA AU ROMARIN, À L’AIL ET AU PARMESAN

Troquez la pizza aux tomates de l’épicerie pour cette focaccia maison qui deviendra la star du potluck. Prenez tout le crédit : personne n’a besoin de savoir que vous l’avez préparée en seulement 10 minutes.

NOËL INTIME

Petite tablée ? Oubliez la grosse dinde faite pour nourrir une armée. Cuisinez plutôt cette recette tout aussi réconfortante, mais mieux adaptée à votre réalité.

CUISSES DE POULET AUX CANNEBERGES ET AU VINAIGRE BALSAMIQUE

Cette recette est parfaite si vous fêtez Noël loin de votre parenté. Vous pouvez préparer le nombre de portions que vous souhaitez en divisant ou en oublant la recette. Vous pourrez ainsi savourer un repas de Noël traditionnel, sans manger des restes de dinde toute l’année !

LA JOURNÉE DE BISCUITS

Rien de mieux qu’une journée de confection de biscuits pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes. Enfilez votre plus beau – ou votre plus quétaine ! – chandail de Noël, rassemblez la famille et cuisinez au son de votre musique de Noël préférée !

BISCUITS EN PAIN D’ÉPICE

Dans la catégorie des biscuits incontournables du temps des Fêtes, le pain d’épice gagne haut la main. Impossible d’y résister, surtout si vous vous êtes appliqué à les décorer !

SABLÉS AU CHOCOLAT

Le genre de biscuits élégants, mais qui ne demandent pas un grand talent de pâtissier. Parfait pour impressionner belle-maman !

BISCUITS FONDANTS AU CHOCOLAT

Dans ces biscuits double chocolat, le beurre a été remplacé par une purée d’abricots pour un biscuit à la fois super moelleux et allégé. N’oubliez pas d’en laisser un ou deux près de la cheminée avant d’aller vous coucher !

BISCUITS ITALIENS AUX AMANDES (CANTUCCIS)

Ces mini-biscottis typiques de la Toscane sont encore meilleurs plongés dans un vin sucré pour un dessert à l’italienne qui charmera vos invités.

LE BRUNCH

Toute la parenté reste à coucher ? Pas besoin de vous lever au petit matin pour commencer le déjeuner. Voici un brunch antigaspillage et antistress à préparer la veille avec les restes du party.

CASSEROLE DE PAIN DORÉ AUX FRAMBOISES ET AUX PISTACHES

Récupérez tous vos petits bouts de pain pour cette casserole tellement plus simple à préparer que le classique pain doré, qu’il faut poêler pour chaque invité. On dépose tout au centre de la table et c’est réglé.

OMELETTE À PARTAGER

La porte du frigo ne veut plus fermer ? Préparez cette omelette vide-frigo avec tous les petits restes de légumes, charcuteries et fromages du réveillon.

