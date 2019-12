7 Sorties immanquables à Québec

Avec ses remarquables bâtiments historiques, Québec ne manque pas de charme. Un charme amplifié en hiver, nous rappelant la joie de vivre dans un pays nordique. Car à Québec et aux alentours, neige et glace ne sont pas des désagréments, mais une source d’émerveillement.

La Place D’Youville

Photo courtoisie, Ville de Québec

La porte Saint-Jean et les fortifications du Vieux-Québec enchantent le site. On ne saurait trouver un endroit plus féerique pour patiner. Les conditions de glace sont à leur meilleur, la patinoire étant réfrigérée.

♦ Ouvert en soirée. Gratuit. Location de patins et de supports d’apprentissage. Aiguisage. Casiers.

♦ quebecregion.com

Les Plaines d’Abraham

Photo courtoisie, Camirand Photo

Surplombant le fleuve, ce lieu d’affrontement entre Français et Britanniques en 1759-1760 est devenu pour Québec un havre de paix, comme le Central Park pour New York. Ski de fond. Raquette. Marche. Patin sur un anneau de glace réfrigéré.

♦ Accès gratuit. Location de skis de fond, de raquettes et de patins. Musée : 12 $ par adulte, 10 $ pour les 13 à 17 ans, 4 $ pour les 5 à 12 ans.

♦ ccbn-nbc.gc.ca

Le Quartier Petit Champlain

Photo courtoisie, Francis Gagnon

Joyau du Vieux-Québec, le quartier tient son charme de ses rues piétonnières illuminées, bordées de boutiques et de bistros. Juste à côté se trouve la Place royale avec la même ambiance et un sapin de Noël de plus de 35 pieds.

♦ Animation en prélude à Noël aux deux endroits : contes, lutins farfelus, chorales (jusqu’au 1er janvier).

♦ quartierpetitchamplain.com

♦ placeroyale.ca

L’Hôtel de glace

Photo courtoisie, Luc Rousseau

Il y a un effet wow quand on entre dans ce bâtiment éphémère, mais grandiose, au Village Vacances Valcartier. La chapelle, les sculptures et le bar, tout ou presque est en glace, même le verre dans lequel on sirote un cocktail. Température : de 3 °C à -5 °C. On y passe la nuit au chaud dans un sac de couchage.

♦ Ouverture prévue : le 2 janvier. Visite : de 19 $ à 24 $. Nuitée : à partir de 399 $.

♦ Spas et sauna à quelques pas.

♦ valcartier.com

Le Château Frontenac

Photo courtoisie, Château Frontenac

Dominant le fleuve depuis plus d’un siècle, l’emblématique hôtel 5 étoiles rappelle certains styles architecturaux du Moyen Âge et de la Renaissance. À l’intérieur, une touche contemporaine a été ajoutée au cachet historique. Plus de 600 chambres et suites luxueuses. Piscine intérieure.

♦ Visite guidée : 21 $ (17 ans et plus), 10,50 $ (6 à 16 ans). Chambre Fairmont : à partir de 295 $ (sans vue) ; à partir de 669 $ avec vue sur la ville et un peu plus avec vue sur le fleuve.

♦ fairmont.fr

Le parc de la Chute-Montmorency

Photo courtoisie, Sépaq

Face à l’île d’Orléans, la chute Montmorency, plus haute que les chutes Niagara, vaut une halte. À la suite de grands froids, il se forme un pain de sucre à ses pieds. On peut la voir à partir du téléphérique. En haut de la chute : promenade de la Falaise, pont suspendu et sentiers.

♦ Travaux en cours au bas de la chute. Réouverture du téléphérique le 26 décembre. Consultez l’horaire. Frais d’accès : 3 $ par adulte. Téléphérique (aller-retour) : un peu plus de 14 $ par adulte et de 7 $ par enfant de 6 à 17 ans.

♦ sepaq.com

La Terrasse Dufferin

Photo courtoisie, Luc-Antoine Couturier

Très fréquentée, la terrasse donne un beau coup d’œil sur le Saint-Laurent. Plus que centenaire, la glissoire est vraiment unique avec ses trois corridors de glace qu’on dévale en toboggan. Vitesse : jusqu’à 70 km/heure.

♦ Forfait quatre glissades : 10 $. Sandwicherie.

♦ au1884.ca