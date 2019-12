[EN IMAGES] Manifestation spontanée à Québec contre la violence faite aux femmes

Un mouvement a rassemblé une centaine de femmes devant le Parlement de Québec dimanche midi pour dénoncer la violence faite aux femmes.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La manifestation spontanée, dite «Flash Mob» n’a duré que quelques minutes. Les manifestants, qui portaient un ruban noir sur les yeux, ont chanté un hymne créé et chanté d'abord au Chili en soutien aux femmes violentées.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le chant a été adapté au Québec en français, mais également en Innu et dans la langue des signes.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

«On a réuni 130 femmes pour reprendre une chorégraphie qui a d’abord été faite au Chili et on l’a adaptée au Québec pour intégrer la question des femmes autochtones assassinées et disparues» mentionne Annie-Pierre Bélanger du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le mouvement de contestation a pris naissance d’abord au Chili, pays en pleine crise sociale où la violence faite aux femmes a largement augmenté dans les derniers mois.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Photo Agence QMI, Guy Martel

Plusieurs villes ont emboité le pas en dénonçant cette violence comme à Paris, à Mexico et à Montréal.