Faut-il tout dire à ses enfants ?

Le terme « fille-mère » fait référence à une idée qu’il vous arrive de répéter à l’occasion, à savoir que le passé de quelqu’un n’appartient qu’à lui. Principe avec lequel je suis d’accord, mais avec des exceptions. J’ai marié une fille-mère. Intelligente et belle, et au moment où je l’ai connue, elle avait une enfant de 5 ans que j’ai voulu adopter, mais elle a refusé. Puis nous avons eu deux garçons. Un jour par hasard, j’ai appris le passé négatif de mon épouse : plusieurs avortements, des vols à l’étalage, de la consommation de drogues, des fréquentations avec des hommes louches, dont un marié, ainsi que des fréquentations interraciales.

J’ai toujours veillé à cacher ça à mes enfants. Ma découverte de la vérité sur son passé m’a fait réaliser qu’en moi, elle ne cherchait qu’un portefeuille pour la faire vivre, puisque dès les premières années de notre mariage, les relations sexuelles étaient minimales. J’ai bien essayé de la convaincre de suivre une thérapie de couple, mais elle a refusé.

De toute évidence, je ne l’ai pas rendue heureuse. J’aurais pu demander le divorce, mais j’y ai renoncé pour protéger nos enfants et respecter le sacrement du mariage. Ainsi, nos enfants continuent à croire que nous nous aimons, même si nous vivons comme frère et sœur et faisons chambre à part depuis des années.

Pour l’instant, je persiste à garder le secret sur le passé de leur mère à nos enfants, mais ont-ils le droit de savoir la vérité sur elle ? Existe-t-il de la littérature sur les filles-mères des années 40-50, en particulier sur celles qui ont ensuite épousé un homme pour fonder une famille ? Ce qui me chicote, c’est qu’avec le temps qui passe, je crains que la démence qui pourrait me frapper me provoque à cracher les vérités concernant ma femme puisque je les rumine sans cesse.

Je ne crois pas en l’utilité d’une thérapie individuelle pour moi. À moins de trouver une thérapeute experte dans des cas comme le mien. Comme je n’en connais pas, je m’abstiens. Ah ! J’oubliais de vous dire que les enfants adorent leur mère. De la même manière, j’ai une très bonne relation avec eux, même si mon questionnement à l’effet de leur révéler la vérité demeure très présent.

Marié à une fille-mère

Vous appréhendez ce que je vais vous dire et vous ne vous trompez pas. Le passé de votre femme lui appartient, il ne vous appartient pas. Si elle n’a pas envie d’en faire part à ses enfants, ce n’est certainement pas à vous de le faire. Ce qui importe, c’est ce que vous vivez avec elle au présent. À ce qu’il semble, elle est une bonne mère, puisque vos enfants l’aiment. Et c’est ça qui compte. Si vous ressentez le besoin d’une thérapie, faites-en une. Et je vous jure que vous allez trouver un ou une thérapeute à la hauteur. Pour peu que vous vous donniez la peine de bien chercher.