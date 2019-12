Le Drakkar échange son premier choix de 2019

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a concrétisé trois échanges, dimanche, lors de la première journée officielle des transactions dans la LHJMQ.

• À lire aussi: Une dizaine de transactions dans la LHJMQ

La direction du navire nord-côtier a complété son troc le plus important quand elle a négocié son premier choix au dernier repêchage, l’attaquant de 16 ans Drew Elliott, en l’envoyant dans l’est du pays.

Première sélection du club en deuxième ronde (26e au total) en juin dernier, l’ex-numéro 19 (fiche de 0-6-6 en 30 parties) se retrouve aujourd’hui avec les Islanders de Charlottetown. Il a été cédé en retour de l’attaquant de 17 ans Xavier Fortin.

«Dans le cas de Drew, nous avons tenu compte des requêtes de sa famille et de son agent. L’adaptation était plus difficile pour lui avec l’école et la langue. Nous avons pensé au jeune, qui espérait retourner dans les Maritimes», a expliqué le directeur général Pierre Rioux.

Conscient qu’il n’est pas toujours évident pour un espoir de 16 ans de bien s’intégrer à un nouvel environnement, le dirigeant a décidé de transiger à la faveur d’un autre attaquant fort prometteur.

«Avec Xavier (Fortin), on met la main sur un jeune joueur avec un très bon potentiel et qui a de plus une année et demie d’expérience dans la ligue. Il aura la chance de se faire valoir chez nous», a assuré le DG en faisant référence au joueur de centre possédant une fiche de 6-6-12 en 35 parties cette saison.

Le Drakkar a également bougé à la position de gardien de but et a cédé le vétéran de 19 ans Dakota Lund-Cornish aux Wildcats de Moncton en retour d’Alexandre Parent, un ailier droit de 17 ans, et d’un choix conditionnel de 5e ronde en 2022.

Pour pallier le départ de Lund-Cornish, le navire s’est tourné vers les Saguenéens de Chicoutimi pour obtenir le cerbère de 19 ans, Daniel Moody, en retour d’un choix de 8e ronde en 2022.

En bref

D’autres échanges sont sur la table pour le Drakkar et devraient se concrétiser au cours des prochaines heures... Les noms de Xavier Bouchard et Gabriel Fortier sont toujours au cœur des discussions dans l’entourage baie-comois.