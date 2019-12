Mexique, une interminable tragédie

Il n’y a pas de quoi s’inquiéter, pas de quoi paniquer, répète-t-on. Le pays n’est pas à feu et à sang ; le danger n’est intense que dans quelques États. Puis, avec nos hivers, plusieurs ne demandent qu’à être juste assez rassurés pour fuir vers la chaleur la conscience en paix. Il n’en reste pas moins que le Mexique vient de connaître une autre année d’extrême violence.

Au fil de 2019, des pop-up d’incidents violents ont rappelé que les cartels de la drogue font partie du quotidien mexicain. Des incidents comme l’arrestation ratée d’Ovidio Guzman, le fils d’« El Chapo », le fameux narcotrafiquant emprisonné à vie aux États-Unis. Ovidio a été libéré, après que la police mexicaine s’est retrouvée coincée et attaquée à l’arme lourde par des membres du cartel de Sinaloa.

Le meurtre, non loin de la frontière américaine, de neuf mormons, trois femmes et six enfants, en début novembre a aussi marqué les esprits. On a cru à un coup du cartel « Los Jaguares » ou peut-être de leurs rivaux de « La Linea » avant d’avancer que les tueurs s’étaient peut-être tout bêtement trompés de cibles.

En réalité, la violence, loin d’être toujours aussi sensationnelle, reste omniprésente, au point où on recense maintenant près d’une centaine de meurtres par jour. On me répondra que les Américains ne font pas mieux avec leur tuerie de masse hebdomadaire.

DES MEURTRES INCOMPARABLES

Aucun doute, les Américains ont un problème de violence armée. Sauf qu’on y retrouve deux fois et demie plus d’habitants qu’au Mexique ; que sur les 39 773 morts par balles aux États-Unis en 2017, six sur dix ont été des suicides ; alors qu’au Mexique, ce sont d’abord les cartels de la drogue et le crime organisé qui tuent.

Aux États-Unis, d’autre part, les autorités sont paralysées, volontairement ou non, par le respect pour le deuxième amendement à la Constitution qui garantit le droit au port d’armes. De l’autre côté de la frontière, les responsables mexicains sont, au mieux, débordés et impuissants, au pire, complices.

Une preuve démoralisante est tombée cette semaine avec l’arrestation à Dallas de Genaro Garcia Luna, ancien ministre mexicain de la Sécurité publique. Garcia Luna a mené sous la présidence de Felipe Calderon la guerre aux narcotrafiquants, qui a fait, depuis 2006, près de 300 000 morts. Il est accusé d’avoir reçu, alors qu’il était au pouvoir, des millions de dollars en pots-de-vin pour protéger le cartel de Sinaloa, l’organisation d’« El Chapo ». Comme le résume le New York Times, c’est comme si on apprenait qu’« Eliot Ness était, en fait, un associé d’Al Capone ».

PERSONNE N’Y ÉCHAPPE

Le Mexique n’est pas parvenu non plus en 2019 à secouer un autre fléau qui l’afflige, la violence faite aux femmes. Les féminicides accablent particulièrement l’Amérique latine, où selon l’ONU, douze femmes sont tuées en raison de leur sexe tous les jours. Au Mexique seulement, entre 2015 et juin dernier, le taux de victimes a triplé avec au moins 3080 femmes tuées.

Les enlèvements n’ont pas fléchi, eux non plus. Près de 1700 personnes ont été enlevées au cours des dix premiers mois de l’année et la Garde nationale, nouvellement constituée, n’a rien pu y faire. Il faut dire que, sous la pression de Washington, les militaires ont surtout été affectés à stopper les migrants à la frontière guatémaltèque.

Andres Manuel Lopez Obrador a célébré au début du mois son premier anniversaire à la présidence. Il reste immensément populaire, mais les résultats sont négligeables. On ne peut souhaiter qu’un peu de calme, en 2020, à nos compatriotes nord-américains.

Une région violente

Homicides par 100 000 habitants

Source : ONU, Études sur les homicides, 2017

Une violence en croissance

Homicides annuels au Mexique

Source : Institut national de statistique et de géographie, Mexique