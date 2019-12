«Le Petit Voleur d’ombres» de Marc Lévy: se replonger au cœur de l’enfance

Dix ans après la sortie de son best-seller Le Voleur d’ombres, l’écrivain français Marc Levy s’est replongé dans l’univers de l’enfance pour écrire une série jeunesse adaptée de ce roman. Chaque tome du Petit Voleur d’ombres est rehaussé des superbes aquarelles de Fred Bernard, trois fois lauréat du prix Goncourt jeunesse.

Le Petit Voleur d’ombres se déroule à la rentrée des classes, lorsqu’un garçon entreprend une nouvelle année dans un nouveau village.Il a sauté une classe, il est beaucoup plus jeune que les autres et en paiera le prix. Heureusement, il se trouve des alliés : Yves, le concierge, et la jolie Élisabeth.

«J’ai eu la chance que Fred Bernard lise Le Voleur d’ombres — le livre que j’avais écrit pour les adultes — et qu’il adore ce roman», commente Marc Levy, en entrevue.

«Il a eu l’idée d’en faire une adaptation et me l’a proposée. J’avais énormément d’admiration pour son travail et j’ai dit oui tout de suite parce que ça correspondait à la fois à un rêve d’écrire un jour pour les jeunes.»

Se replonger dans l’univers du Voleur d’ombres lui a beaucoup plu. «J’ai retrouvé un personnage que je n’avais pas vu depuis dix ans. C’était assez doux, comme retrouver un vieil ami. Mais l’important, c’était qu’il n’ait pas grandi. On s’est retrouvés tout de suite.»

Photo courtoisie

«Ce que je voulais, c’était garder la tonalité originale du roman, c’est-à-dire garder la façon qu’il avait de s’exprimer, son côté décalé, sa poésie, son regard sur la vie et sur ce pouvoir que la vie lui a donné ou qu’il s’est inventé. Il fallait épurer le texte d’un vocabulaire qui ne soit pas à la portée des lecteurs de cet âge, tout en gardant la poésie du personnage et son identité. Ça a été un travail de réadaptation et d’écriture qui a été porté par le plaisir que j’avais à retrouver ce petit voleur d’ombres, sa mère, son meilleur ami et toute la galerie de personnages qui l’accompagnent.»

Lutter contre l’adversité

Plusieurs thèmes sont véhiculés dans l’histoire : l’intimidation à l’école, les effets de sauter une classe, la séparation des parents, la difficulté de trouver sa place. Et la décision, pour le personnage, de lutter contre l’adversité.

Marc Levy n’a pas sauté de classe, mais il a connu l’intimidation à l’école. «Être le plus petit de la classe, oui. Beaucoup de personnages ont vraiment existé. Marquès a vraiment existé. Et petite anecdote amusante, quand j’ai écrit Le Voleur d’ombres, je suis allé puiser dans les émotions de ma propre enfance et je ne me suis pas rendu compte que j’avais reproduit les vrais prénoms.» Aussi a-t-il revu Élisabeth et Marquès, deux personnages du roman.

«Trois ou quatre mois après sa parution, je reçois via mon site web un courriel, où c’était écrit : “Cher Marc, je ne pensais pas qu’on pouvait être rancunier aussi longtemps. Je t’embrasse, Élisabeth.” Évidemment, ça m’a fait beaucoup rire et du coup, j’ai retrouvé cette vieille copine que je n’avais pas vue depuis près de 40 ans.»

Apparition surprise

Marquès, le champion de l’intimidation qui enferme le petit voleur d’ombres dans un casier de l’école, dans le roman, a lui aussi fait une apparition surprise lors d’une séance de dédicaces pour Le Voleur d’ombres.

«J’étais dans une librairie à Paris et quelqu’un m’a apporté son livre. J’ai dit, c’est à quel nom? Et il m’a dit : Marquès. J’ai dit : mais... c’est toi? Il a simplement pris le livre et il est reparti.» Pas content de se retrouver dans un livre? «Peut-être qu’il n’était pas guéri?»

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Mes parents n’ont vraiment rien compris à l’école. Avoir un an de moins que vos copains revient à être le plus jeune de la classe, c’est mathématique et c’est aussi une punition permanente : quand vous êtes le plus petit c’est toujours vous qui devez nettoyer le grand tableau blanc, empiler les tapis dans la salle de sport, aligner les ballons de basket sur l’étagère trop haute et, le pire du pire, poser seul, assis en tailleur, au premier rang sur la photo de classe.»

– Marc Levy, Le Petit Voleur d’ombres, Éditions Robert Laffont / Versilio