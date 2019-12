Sur les pentes... avec un casque!

Le port du casque, conjugué au respect du code de responsabilité en montagne et au constant contrôle de ses skis sur les pentes, permet de diminuer la gravité de certains traumatismes crâniens et même de sauver des vies. Pour choisir un bon casque de ski alpin, voici quelques informations à garder en tête.

1. APPROUVÉ

Opter pour un « casque approuvé qui porte l’une des étiquettes suivantes : CEN 1077, ASTM F-2040 ou Snell RS-98 », rappelle le Conseil canadien du ski (CCS) sur son site internet skicanada.org.

2. BIEN AJUSTÉ

Ce casque doit avant tout être de la bonne taille, soutient Christian Morin, représentant de l’Est-du-Québec pour la compagnie SMITH. Il est donc important de s’assurer qu’il soit bien ajusté à la forme de la tête de son utilisateur. « Il doit y avoir une distance équivalant à la largeur de deux doigts entre le devant du casque et les sourcils. Si le casque descend trop bas, votre champ de vision s’en trouvera réduit. S’il est trop haut, il ne vous offrira pas une protection optimale », précise le CCS. Pour ce faire, il faut utiliser la roulette d’ajustement placée à la base du casque, près de la nuque, ainsi que les courroies qui maintiendront le casque en place. Pour les enfants, « contrairement à des chaussures, vous ne devez pas prendre une taille supérieure dans l’espoir qu’il fera plus longtemps », ajoute l’organisme.

3. AVEC VOS LUNETTES

Porter ses lunettes de ski lors de l’essayage est idéal. « Si votre casque est bien ajusté, vous ne pourrez pas vous toucher le front. Vos lunettes ne doivent pas repousser votre casque vers l’arrière », souligne le CCS. De plus, les tuques à pompon et tout autre accessoire rigide n’ont pas leur place sous le casque, pour des raisons de confort et de sécurité.

4. SÉCURITÉ ACCRUE

Certains modèles de casque de plus grande qualité offrent une protection accrue, notamment en mettant de l’avant de nouvelles technologies telles que MIPS et Koroyd, explique M. Morin. Lorsqu’il y a un impact sur le casque, la technologie MIPS va répartir sa force sur une plus grande surface, afin de réduire les effets négatifs du choc sur la tête et le cerveau. Quant au matériau révolutionnaire nommé Koroyd proposé par SMITH, ses cylindres à zone de déformation écrasent uniformément sous un impact, convertissant et absorbant plus d’énergie cinétique que les matériaux de protection traditionnels. Une visite dans une boutique spécialisée permettra d’avoir une vision globale du marché, des différentes qualités et options de protection, en plus de la gamme de prix.

5. AÉRATION

Un casque doté d’un système d’aération permettant de contrôler l’apport d’air sous le casque au besoin n’améliorera pas la sécurité du skieur, mais certainement son confort, un élément à ne pas négliger. Il en est de même pour le style du casque, un choix bien personnel qui contribue à ce que le skieur se sente bien.

6. INSPECTION RÉGULIÈRE

Inspecter son casque régulièrement est une excellente habitude à adopter afin de déceler tout signe d’usure ou de dommage qui nécessiterait de le changer aussitôt. « Les casques servent à amortir les impacts. Chaque impact détruit partiellement la couche de mousse dans la doublure intérieure. Il est possible que vous ne voyiez pas ces dommages. Après tout gros coup, le casque doit être remplacé », explique le CCS.