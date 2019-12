Un présumé voleur de banque se fait arrêter après s'être vanté sur Facebook

Un présumé voleur de banque a appris, à ses dépens, que ce n'est pas une bonne idée de publier des photos de soi sur les réseaux sociaux avec des liasses de billets verts récemment dérobés.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a expliqué, dans un communiqué, vendredi, avoir arrêté Arlando M. Henderson, un citoyen de Charlotte, en Caroline du Nord, le 4 décembre à la suite d'une série de vols commis dans une banque où il travaillait.

Plus précisément, Henderson aurait, à 18 reprises, pénétré dans la voûte de la banque, se servant dans les dépôts des clients et grappillant ainsi plus de 88 000 $ US (116 000 $ CAN) au fil de ses larcins, allègue le FBI.

Afin de couvrir ses traces, l'accusé aurait falsifié des documents et entré de mauvaises données dans les livres de la banque.

Par contre, s'il a fait preuve de prudence à la banque, l'accusé affichait un tout autre visage sur ses comptes Facebook et Instagram, n'hésitant pas à prendre la pose avec des piles de billets de banque.

En juillet dernier, il a fait un dépôt de 20 000 $, payé comptant, sur une voiture de marque Mercedes-Benz, en plus de souscrire à un prêt pour payer la balance du véhicule, en fournissant de fausses informations, a détaillé le FBI.

Tous ces indices semés à la vue de tous ont fini par mettre la puce à l'oreille de la police fédérale américaine. Le suspect fait maintenant face à une série d'accusations, incluant deux pour fraude visant une institution bancaire, 19 pour vol, 12 pour falsification de données et une pour blanchiment d'argent.

Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de détention et 1 M$ d'amende.