83 000$ amassés pour une mère et ses enfants

Plus de 83 000 $ ont été recueillis en deux jours dans une campagne de sociofinancement visant à soutenir la famille du père de six enfants décédé samedi dans un accident de la route, à Rimouski.

Lundi, Le Journal publiait un reportage à propos de Dave Massé, sa femme Josée Morin et leurs six enfants.

Samedi, le père de famille de 41 ans a perdu la vie à la suite d’une violente collision sur la route 132.

Il était accompagné de sa conjointe Josée Morin, car ils devaient se rendre ensemble au centre-ville.

Cette dernière a subi de graves blessures, mais on n’a pas craint pour sa vie.

Depuis, ce sont les grands-parents qui prennent soin des enfants de la famille Massé, puisque leur mère est toujours à l'hôpital.

La campagne GoFundMe intitulée Aidons Josée et ses six enfants avait profité en date de lundi soir de la générosité de plus de 2400 donateurs.