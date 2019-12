LAPERRIÈRE, Thérèse Dubé



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 12 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Thérèse Dubé, épouse de M. Jean Laperrière. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Martine (Roch Girard), Luc (Carole Giroux), Annie (Réjean Pichette), Sophie (Yvan Rabouin); ses petits-enfants: Cynthia, David, Cédric, Maude, Léa, Alicia et ses arrière-petits-enfants: Liam et Logan; ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: feu Monique (Robert Lortie), Madeleine (Joseph Côté), Marie-Marthe (Yves Larochelle), feu Jean-Baptiste (Odette Richard), Francine (Michel Guillot), Diane (feu Michel Trudel); de la famille Laperrière: Brigitte (feu Amédée Chouinard), feu Marcelin (feu Jeanne D'Arc Tremblay), feu Micheline (André Samson), Marc (Réjeanne Beaudoin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca